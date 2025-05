Nicușor Dan a precizat că a fost parte din ultima promoție care a efectuat nouă luni de serviciu militar, între 1988 și 1989, la Artilerie, în Bacău.

În această perioadă, România traversa o etapă marcată de măsuri stricte de austeritate, care s-au reflectat și în activitatea armatei. Din cauza reducerilor bugetare, soldații erau instruiți în principal prin lecții teoretice, în timp ce exercițiile practice erau limitate. Nicușor Dan a menționat că, pe durata întregului stagiu, a tras doar câteva zeci de cartușe, cel mult 50, și că exercițiile reale de tragere s-au desfășurat abia în ultima lună, într-un poligon situat la câțiva kilometri de Bacău.

În cadrul acestor exerciții, a utilizat tunuri vechi, unele datând chiar din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Cu toate acestea, el a apreciat că eficiența în cadrul tragerilor a fost ridicată, precizând că reușeau să lovească țintele stabilite după doar câteva ajustări.

„Am făcut armata, am fost ultima promoţie care a făcut nouă luni. Am făcut armata la Artilerie, la Bacău, în 1988-1989. Era o perioadă în care toată România făcea economie şi noi am făcut multă teorie şi puţină practică. Toată armata am tras 50 de cartuşe sau poate 30.

După ce am făcut teoria, în ultima lună de armată ne-am dus şi am tras pe un poligon adevărat cu tunul, la patru-cinci kilometri de Bacău. Erau tunuri din alea vechi, unele din al Doilea Război Mondial. Dar eram destul de buni. Din trei-patru cadrări reuşeam să dăm în smârcul pe care îl ţinteam”, a spus Nicuşor Dan la Antena 3.