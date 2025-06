Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire bilaterală importantă cu premierul Regatului Unit, Keir Starmer, în marja Summitului NATO care se desfășoară la Haga. În centrul discuției s-au aflat provocările legate de securitate, în special amenințările hibride și cibernetice din regiunea strategică a Mării Negre.

La discuția bilaterală au participat, alături de cei doi lideri, ministrul român de Externe, Oana Țoiu, precum și consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, întărind astfel semnificația acestei cooperări strategice.

A pleasure to meet Prime Minister @Keir_Starmer on the margins of the #NATOSummit. We discussed the close relationship between Romania and the UK as Strategic Partners and Allies. We will continue our strong security & defence cooperation, along with a close coordination on… pic.twitter.com/Y9AyKAVE1Y

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 25, 2025