Potrivit lui Victor Ponta, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban ar putea salva pensiile și alocațiile românilor.

„Ajutam 5 milioane de parinti si 5 milioane de pensionari”, a zis Victor Ponta la Românnia TV.

Liderul Pro România a mai declarat că, momentan, nu se știe când Partidul Social Democrat (PSD) va depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban. Întrebat despre acest lucru, Ponta a răspuns: „Nu am reusit sa scot asta de la Ciolacu”.

Ce spunea Ludovic Orban despre moțiunea de centură anunțată de PSD

Săptămâna trecută, premierul Ludovic Orban s-a aflat în direct la Digi 24 unde a vorbit despre moțiunea de cenzură anunțată de către Opoziție. Acesta a declarat că CCR le-a dat dreptat liberalilor.

„Decizia CCR nu se referă la reglementarea legală din Legea 55 care constituie baza legală pentru Hotărârea de Guvern de instituire a Stării de alertă și de prelungire a Stării de alertă. Deci nu există discuții pe tema asta, legea este clară în privința asta și toate actele normative adoptate în baza Legii 55 au bază legală.

Curtea Constituțională a stabilit că Parlamentul nu poate să cenzureze Hotărârea de Guvern. Ar fi fost o încălcare grosolană a separației puterilor în stat.

Acum de ce să mai depănă moțiune? Că am avut dreptate? Eu ce le-am spus în scrisoarea le-am transmis-o la Parlament? Le-am spus că nu au prevăzut în lege în mod expres nevoia de încuviințare, de aprobare de către Parlament a prelungirii stării de alertă.

Acum, Curtea îmi spune că nici măcar instituirea Stării de alertă, sau conținutul hotărârii de Guvern prin care se instituie Starea de alertă nu poate fi supusă cenzurii printr-o hotărâre a Parlamentului.

Adică să depună moțiune de cenzură că am avut dreptate? Bine, eu sunt obișnuit să am dreptate, pe de o parte în polemica cu Opoziția dominată de PSD și în același timp să fiu atacat public pentru că s-a dovedit că am dreptate.

O moțiune de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conduc nu are niciun fundament, niciun motiv real. Ar fi o moțiune de cenzură ridicolă care ar face parte numai dintr-o hărțuială politică, chestie cu care se ocupă cei din Opoziție, în loc să fie preocupați să pună și ei umărul la rezolvarea problemelor foarte mari cu care se confruntă societate și economia românească”, spunea atunci premierul României, Ludovic Orban.