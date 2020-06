Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit că primul său loc de muncă a fost într-un fast-food, de unde a și rămas cu pasiune bugeri.

Ponta spune că, spre deosebire de alți oameni care au lucrat în fast food-uri și care nu mai pot să mănânce burgeri, el ar mânca tot timpul.

Probleme cu greuatea

Nu poate face asta însă, pentru că ”din fericire” soția nu îl lasă.

”În 1990, am lucrat la un fast food la Paris. Evident că, fiind emigrant, nu aveam voie să lucrez în față, la casă. Și am lucrat în spate și pe lângă faptul că am rămas cu pasiunea pentru burgeri, n-a murit după 30 de ani, am învățat și cum se fac.

Foarte mulți care au lucrat în fast food nu mai pot să mănânce burgeri. Eu dimpotrivă! Dacă mi-ar da voie autoritatea supremă culinară din casă, aș mânca în fiecare zi. Din fericire, nu-mi dă voie”, a spus Victor Ponta, la Digi 24 Tv.

Trebuie precizat că nu este prima dată când Victor Ponta vorbește despre pasiunile sale culinare, dar și despre problemele cu care se confruntă în a rămâne la o greutate optimă.

Soția controlează ce mănâncă

Chiar și în 2012, la apogeul carierei sale politice, când a devenit Prim-ministru, invitat într-un studio de televiziune alături de soția sa, Daciana Sârbu, Ponta a povestit amuzat cum cea din urmă îl controlează îndeaproape în legătură cu ce și cât mănâncă.

Ponta a glumit la vremea respectivă, povestind că tot ”mai fură” câte o chiftea, atunci când soția sa nu este atentă.

Victor Ponta a deținut funcția de Prim-ministru al României din data de 7 mai 2012 până la demisia sa, în 4 noiembrie 2015, după tragedia petrcută în clubul Colectiv din București.

El a fost președinte al Partidul Social Democrat din 2010 până în 2015 și deputat de Gorj. A fost copreședinte al Uniunii Social-Liberale, alături de liberalul Crin Antonescu.

În prezent, Victor Ponta este fondatorul și președintele partidului politic parlamentar Pro România.