Răsturnare de situație! Victor Ponta își va relua colaborarea cu PSD în plan politic, așa cum a anunțat o voce importantă a democraților, Vasile Dîncu.

PRO România, partidul fondat și condus de Ponta, nu a reușit să mai intre în Parlament, în urma alegerilor de anul trecut.

Răsturnare de situație! Victor Ponta este reactivat politic

Astfel, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, afirmă că PSD îşi propune înfiinţarea unei ”platforme” de stânga, care să reunească în jurul său formaţiunile din această zonă politică, inclusiv Pro România,

Nu se va proceda la absorbţii de partide mici, ci PSD va avea rolul de ”dirijor” al stângii politice, explică Dîncu.

El afirmă că ”foarte mulţi” dintre cei care plecat din PSD către Pro România revin acum în partid, arătând că şi PSD şi Pro România au pierdut de pe urma faptului că cele două formaţiuni nu s-au aliat la alegerile de anul trecut.

”Ne va creşte şi procentul nostru pe măsură ce vom integra tot mai mult zona de tineri, vom aduce oameni noi. Consiliul Naţional va avea oameni care nu sunt membri de partid: experţi din societatea civilă, simpatizanţi de stânga, deci vom avea chiar funcţii pentru aceşti oameni.

În opoziţie îţi vin oameni serioşi, în opoziţie poţi doar să modernizezi în partid”, a declarat Vasile Dîncu duminică, în emisiunea Insider Politic difuzată de Prima Tv.

Platforma de stânga, cu PSD partid principal

Liderul social-democrat anunţă intenţia realizării de alianţe şi a unei ”platforme destul de permisive” de stânga, în care fiecare formaţiune să îşi păstreze identitatea, în care PSD să fie ”un dirijor al stângii şi ”partidul fundamental”, însă fără a proceda cum s-a procedat în trecut, când partide mari au absorbit formaţiuni politice mici.

”Cultivăm şi vom cultiva, cu siguranţă, o altă filosofie de stânga. Nu suntem noi singura stângă din România, este o aroganţă prea mare să spui că tu eşti singurul de stânga, ăla-i singur de dreapta, ne lăudăm noi pe noi.

Vreau să construiesc un bloc şi vom construi, împreună cu celelalte partide, un bloc de stânga pentru următoarele alegeri. Ecologiştii peste tot vin în această zonă.

Am avut şi vom avea apropieri de ecologişti, de verzi, de cei din zona noastră. Mai sunt partidele mai mici de stânga.”, a explicat Dîncu.

Vasile Dîncu afirmă că ”foarte mulţi” dintre cei care au plecat din PSD către Pro România ”se întorc acum” în PSD şi afirmă că vede în Pro România ”unul dintre principalii parteneri” ai PSD în viitor.

”Cel mai mult a pierdut Victor Ponta”

”Să vedem ce formă va găsi Victor Ponta pentru a ţine partidul în picioare pentru că este greu să ţii un partid când nu eşti partid parlamentar.

Mie îmi pare rău că nu am reuşit să facem la ultimele alegeri generale, nu am reuşit să facem o alianţă cu Victor Ponta şi ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti ne-a făcut să pierdem alegerile la Bucureşti. El ştie foarte bine că noi am vrut să facem acest lucru”, a afirmat Dîncu în acest context.

Întrebat dacă Gabriela Firea ar fi câştigat al doilea mandat la Primăria generală a Capitalei dacă PSD şi Pro România ar fi reuşit o alianţă la alegerile locale, liderul social-democrat a răspuns: ”Cu siguranţă”.

”Aşa, s-a întâmplat un lucru care ne-a dezavantajat pe amândoi. Cel mai mult a pierdut Victor Ponta din faptul că nu a făcut alianţă, pentru că dacă făceam alianţă, el avea un partid parlamentar si un viitor pentru partidul lui, acum viitorul este incert.

Noi, de asemenea, am pierdut câteva procente, procente care ne-ar fi ajutat şi să facem un scor mai mare la alegerile generale şi să câştigăm Bucureştiul, ceea ce este simbolic pentru orice partid, rămâne deschisă orice discuţie cu orice partener pe care îl avem în politică”, a mai explicat Dîncu.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea.