Toți avem nevoie de modele ca să putem să ne găsim drumul spre succes. Când vorbim despre tineri, cu cât exemplul este mai apropiat ca vârstă, cu atât cresc șansele ca educația – financiară în cazul de față – să dea roadele scontate.

Așadar, echipa Capital a stat de vorbă despre importanța aducerii zicalei ”banii trebuie să facă bani” în plan personal cu Claudiu Gheorghe, unul dintre fondatorii, dar și market strategist-ul platformei Vestor, un tânăr de numai 23 de ani, care reușit un lucru rar: și-a preschimbat pasiunea în business.

Autodidact, primul capitol

”Am înființat Vestor în august 2020, activitatea am început-o în septembrie, iar în primele patru luni am ajuns la o cifra de afaceri de 100 de mii de euro. Într-o declarație mai veche spuneam că, pentru 2021, ne dorim să ajungem la o cifră de afaceri de 500 de mii de euro, lucru care s-a și întâmplat”, ne-a declarat Claudiu Gheorghe. Și nu sunt multe companii care să se laude cu o cifra de afaceri de jumătate de milion de euro în cel de-al doilea an de viață… Drumul spre succes al acestui tânăr pare să fi fost, însă, pecetluit încă de la o vârstă fragedă.

Aventura antreprenorului începe la 16 ani. Pe atunci, Claudiu avea un prieten de familie care se ocupa cu bursa și cu tranzacțiile, lucru care lui Claudiu i s-a părut interesant, numai că nu înțelegea exact mecanismul. ”Am început să studiez, și, după ce terminam orele de la liceu, mă uitam pe tot felul de site-uri gratuite, pentru că nu îmi permiteam pe atunci să achiziționez cursuri. Cu toate acestea, la un moment dat, am strâns bani și am cumpărat un curs din străinătate”, ne spune Claudiu. Probabil atunci și-a dat seama că fără instrucție de specialitate, lumea financiară i-ar fi fost închisă.

”Am fost mai mult genul autodidact. Aceste lucruri s-au întâmplat până în momentul în care prietenul de familie mi-a propus să îi coordonez un cont de tranzacționare pe care îl avea deja. Asta, după 6-7 luni în care eu am stat doar pe demo și am studiat continuu. De-abia apoi a început să mă învețe anumite ”tips and tricks” despre piață. Începusem să înțeleg cum funcționează piața…”, adaugă antreprenorul de azi.

Pasul doi: trader

Cam pe la 17 ani, Claudiu a început să tranzacționeze cu bani reali, bineînțeles – cu o sumă mică, ceva de test. ”Vă dați seama că, după 6 luni, am pierdut banii, dar pasiunea mea a crescut”, ne explică market strategist-ul Vestor. E drept, în acea perioadă el urma să dea bacalaureatul și a trebuit să se asigure că ia examenul. Dar, după bacalaureat a început să investească în educația sa pe acea zonă.

”După ce am terminat liceul am spus: eu vreau să fiu trader, și mi-am pus întrebarea ce trebuie să fac ca să ajung trader, iar răspunsul a fost să mă angajez în domeniu. Din momentul acela am început să caut pe toate platformele de profil job-uri de trader si am reușit să ajung la o companie internațională în domeniu. Am fost intermediar practic, cât am fost angajat”, ne dezvăluie Claudiu Gheorghe. În primă fază Claudiu îi convingea pe potențialii clienți să investească. Le explica situația, cum se întâmplă, care sunt riscurile.

”Am fost învățat ca întotdeauna să expun riscurile pentru că asta este o dovadă de etică. Să îi explici omului că nu e nimic garantat”, ne explică antreprenorul.

În cele din urmă, Claudiu Gheorghe a ajuns în poziția pe care și-o dorise: devenise trader.

”Cine are banul face legea. În momentul în care tu tranzacționezi trebuie să te gândești cine e în spatele acelor instrumente financiare, să urmărești ce spun experții, să înțelegi în detaliu și să-ți faci un mic scenariu, să te pui în locul CEO-ului și să vezi ce urmărește acesta. Așa poți ajunge să ai anumite randamente, inițial trebuie să înțelegi piața”, mai spune Claudiu.

Claudiu Gheorghe: ”Pentru mine banii înseamnă libertate. Așa că am ales libertatea!”

Până la urmă, dacă reducem totul la esență, și în educația financiară este vorba tot despre eficiență. Niște cursuri cu adevărat bune, un ghid profesionist serios, toate trebuie să ducă elevul, discipolul, în punctul dorit. Că, apoi, unii discipoli își depășesc maeștrii, asta e altă poveste…

Curiozitatea a fost motorul care i-a dat lui Claudiu Gheorghe un parcurs de invidiat în viață, lucru care a venit cu un cadou uriaș: libertatea de a nu avea griji, libertatea de a te putea mișca, libertatea de a respinge rutina.

Aripi eliberatoare

”Nu pot să spun că am fost un băiat de bani gata, dar nici nu pot spune că nu am avut tot ce am avut nevoie. La 18 ani îmi doream să fiu milionar, îmi doream să fiu celebru, îmi doream faimă. Dar, după ce am început să înaintez în vârstă, mi-am dat seama că banii pentru mine reprezintă libertatea”, ne spune strategul de piață al Vestor. Pentru Claudiu, lucrurile s-au clarificat. ”Eu am nevoie de libertate. Am nevoie de libertatea de a merge, de a călători unde vreau eu și de a cunoaște și a vedea mai multe puncte de vedere. Atât pentru mine, cât și pentru colegii mei, banii reprezintă modalitatea prin care poți fi tu. Libertatea de a nu avea grija zilei de mâine. Asta și oferă Vestor!”, punctează Claudiu Gheorghe.

Până la urmă, undeva, dacă nu riști, nici nu vei ști vreodată dacă ai fi putut câștiga… Asta este una dintre lecțiile lui Claudiu. ”Sunt un iubitor de risc. Îmi doresc să aduc o altă față în această zonă de business. Eu am comparat riscul de a fi angajat cu riscul de a-mi pune pielea la bătaie. Sunt tânăr, îmi permit să dau greș, pot să cad și să mă ridic. Până acum am avut noroc că nu am dat greș. Riscul de a duce o viață monotonă, de a avea un șef care să mă tragă mereu la răspundere sau riscul de a lucra pe un salariu mediu pentru mine este un risc mai mare decât să îmi asum că îmi pot lua câteva “palme” din punctul de vedere al unui om de afaceri. Eu asta simt”, ni se dezvăluie antreprenorul.

Take the risk

”Inițial mi-am dorit să ajung avocat și nu avocat în România, ci cu studii la Sorbona. Îmi doream să ajung un avocat de succes. Dar mi-am dat seama că nu mă simt în largul meu. Dar și acolo este o meserie take the risk. Apoi am văzut ce se întâmplă aici, în piața de capital”, ne mai povestește Claudiu Gheorghe. Practic, la numai 16 ani, el a înțeles ce este aceea inflație. ”I take the risk, nu vreau să mor sărac. Îi îndemn pe tineri să facă ceea ce simt, să își asume anumite riscuri”, declară Claudiu. Asta face și Vestor, te învață să calculezi și să îți asumi anumite riscuri. ”Sunt o persoană care are nevoie de spațiu, sunt o persoană care își dorește să facă lucruri, nu-mi place să mă repet, nu-mi place să fac mereu aceleași lucruri. Caut provocări, sunt determinat și am un spirit aventurier”, se caracterizează antreprenorul.

Cât despre puterea de a intra pe piața de capital, lucrurile vorbesc de la sine despre exploatarea oportunităților, tot un calcul al riscurilor, în esență…

”Poți să fii investitor pe piața de capital și cu 100 de lei, depinde doar pe ce sector vrei să te axezi. Spre exemplu, în viitorul apropiat se va redeschide piața de la Moscova și vei putea să iei acțiuni de la anumite bănci din Rusia la 0,27 dolari per acțiune. De ce să nu faci asta? Oricine își poate permite să investească 100 de lei. Vei afla când se va redeschide piața de la Moscova și vei putea investi”, ne dă curaj Claudiu Gheorghe.

Importanța educației financiare

De aici, să ne întoarcem un pic la valoarea educației financiare, așa cum ar trebui ea folosită, și cum o face și Vestor. Iată, schematic, cu ce ar trebui să ne alegem după ce am aprofundat laturile specifice ale educației financiare.

Înveţi diferenţa între nevoi şi dorinţe, cum să prioritizezi cheltuielile şi să economisești pentru achiziţiile de mare valoare.

O educaţie financiară sănătoasă te va ajuta să iei decizii financiare bine informate. Să înţelegi cum funcţionează produsele financiare şi să faci diferenţa între varietatea de instrumente financiare și să o alegi pe cea care ți se potrivește.

Vei putea decide când să apelezi la creditare pentru satisfacerea nevoilor financiare şi când economisirea este soluţia optimă.

Te ajută să alegi din opţiunile financiare complexe, atât în privinţa produselor de creditare, cât şi a produselor de investiţii şi a riscurilor asociate. Trebuie să fii bine informat pentru a putea alege cele mai bune soluţii financiare pentru nevoile şi obiectivele tale.

Educaţia financiară dezvoltă un comportament financiar responsabil şi are impact asupra evoluţiei economice a întregii societăţi.

Oamenii cu un nivel de educaţie financiară crescută au şanse mai mari să aibă succes în viaţă.

Vestor: cum să faci investiții în mod inteligent

Adesea, investițiile inteligente pe piața bursieră depind într-o foarte mare măsură de absolvirea unor cursuri la Vestor. Mulți investitori intră pe Bursa de Valori pentru a profita de creșterile economice, pentru a se proteja de inflație ori pentru că pot transforma rapid acțiunile în numerar atunci când au nevoie de bani lichizi. În prezent, Bursa de Valori reprezintă una dintre soluțiile la care poate apela oricine pentru efectuarea de investiții.

Întâi trebuie să înțelegi conceptul de “acțiune”. Acțiunea este o unitate de proprietate deținută de o companie. Prin urmare, achiziționarea unei acțiuni de la o companie atrage după sine dreptul la o parte din profituri. Cu alte cuvinte, atunci când deții acțiuni într-o companie, încasezi o parte din profiturile pe care aceasta le obține, sub formă de dividende.

Iată câțiva pași introductivi pe care orice viitor trader trebuie să le știe:

Fii la curent cu toate noutățile și învață cât mai mult despre acest domeniu. Pentru a face investiții inteligente, orice investitor trebuie să cunoască în detaliu instrumentul financiar în care alege să-și plaseze fondurile. În acest sens, ai putea lua în considerare parcurgerea unor cursuri Bursa de Valori prin care să te familiarizezi cu particularitățile acestei pieței. Stabilește un buget pentru investiție. În general, este recomandat să investești banii de care nu depinzi, tocmai pentru că fiecare instrument financiar are o serie de riscuri asociate: volatilitatea și fluctuațiile de preț. De exemplu, poți alege să distribui o parte din banii pe care îi câștigi cheltuielilor cotidiene (cum ar fi cumpărăturile zilnice și facturile), o parte economiilor sau situațiilor neprevăzute, iar un anumit procent investițiilor. Alege strategic acțiunile în care îți vei plasa banii. Alege companii despre care cunoști suficiente informații astfel încât să îți poți face o idee cu privire la evoluția lor, dar mai ales companii la care înțelegi modelul de business. Investiția în acțiuni este o investiție pe termen lung, motiv pentru care trebuie să gândești pentru viitor. Se recomandă mai degrabă să cumperi acțiuni ale unei companii populare decât să investești într-o firmă pe care nu o cunoști suficient de bine.

Vestor, un tratament-șoc în sprijinul celor dezamăgiți și financiar, dar și sufletește.

Inițiativa de a construi o platforma educațională, mai ales una în domeniul financiar nu este așa ușoară, mai cu seamă că zona este una despre care cei mai mulți consideră că are anumite ”colțuri întunecoase”.

”Am început să facem acest proiect în momentul în care am observat că oamenii sunt dezamăgiți financiar, dar și sufletește”, precizează Claudiu Gheorghe.

Follow the money

”Am început acest proiect cu entuziasm și cu energie nouă pentru piața din România. Știm că au fost foarte multe proiecte ”alunecoase”, dar noi am vrut să dăm o nouă față acestui domeniu. Practic, îndemnăm lumea să se educe, nu neapărat la noi, dar să învețe să caute surse oficiale și oameni care se pricep la acest domeniu”, ne-a mai spus antreprenorul. De la Claudiu am mai înțeles că în acest sector, la prima privire, cine are banul face și legea. În momentul în care tu tranzacționezi trebuie să te gândești cine e în spatele acelor instrumente financiare, să urmărești ce spun experții, să înțelegi mai în detaliu și să-ți faci un mic scenariu, să te pui în locul CEO-ului și să vezi ce urmărește acesta. ”Așa poți ajunge să ai anumite randamente, inițial trebuie să înțelegi piața. Dacă vorbim despre burse, noi din 2011 am fost într-un trend ascendent. Mie mi-a luat 2 ani de zile să realizez că piața, indiferent de corecțiile pe minus pe care le are, tot este peste nivelul la care era în 2011”, declară Claudiu Gheorghe.

Pe înțelesul tuturor

Am înțeles necesitatea educației financiare, ca și faptul că fără aceasta nu poți nici măcar întredeschide ușa prosperității, dar de ce să alegi Vestor?

”Prin Vestor, noi ne adresăm oamenilor într-un limbaj simplu. În cazul fiecărui client facem o analiză să vedem la ce nivel este acea persoană, cu ce se ocupă, dacă are studii superioare sau are doar liceul. Ne adaptăm fiecărui caz în parte. Adaptabilitatea este unul dintre punctele noastre forte”, spune Claudiu, după care adaugă: ”Un alt avantaj este acela că susținem cursurile în limba română, lucru ce nu este întâlnit la alte companii de profil. Evident, în viitor, ne dorim să ajungem să activăm și pe plan internațional”.

Totuși, noi credem că principalul avantaj al cursurilor oferite de Vestor este faptul că un coach se ocupă de un singur cursant odată. ”Un alt atu pe care pot spune că îl avem este această relaționare unu la unu. Haideți să ne întoarcem puțin la școală. Era imposibil să nu existe scăpări atunci când profesorul se adresează mai multor elevi în același timp. Dacă ai un profesor care îți este destinat numai ție, la o anumită oră, altfel înveți, pentru că acea persoană se ocupă strict de tine, nu mai există cineva care să întrerupă firul logic. Concurența noastră face seminarii cu foarte mulți oameni și, automat, vor exista elevi care nu vor înțelege nimic”, ne explică Claudiu abordarea pe care o aplică Vestor în pregătirea cursanților săi.

Costuri accesibile

”Noi avem mai multe pachete care te învață cum să tranzacționezi. Încep de la 85 de euro și pot ajunge și până la 6.000 de euro, în funcție de cât vrei să înveți”, precizează Claudiu. Așa cum scriam și mai sus, fiecare curs în parte are un trainer care se ocupă unu la unu de cursant. Și, pentru că am analizat un pic piața, acest lucru reprezintă și unicitatea Vestor. ”Noi nu dăm filmulețe care să te învețe. Noi avem oameni care au experiență de peste 5 ani în domeniu și care se ocupă de fiecare client în parte. Agenții noștri de vânzări se ocupă inițial să explice ce se întâmplă aici, iar apoi încearcă să înțeleagă care sunt nevoile clientului si apoi i se transmit trainerului informațiile pentru a face o analiză unu la unu pentru a înțelege ce dorește fiecare client în parte. Este posibil să existe oameni care știu câte ceva și oameni care nu știu nimic în domeniu, iar noi ne adresăm tuturor”, mai spune antreprenorul.

”Nu cred că este o sumă foarte mare să investești în tine 86 de euro. Pentru acești 86 de euro primești 4-5 ședințe, unu la unu, care durează între 30 și 45 de minute”, subliniază Claudiu Gheorghe. În plus, trainerii Vestor au libertatea să ofere câte ședințe cred că este necesar. ”Adică în momentul în care el consideră că un elev are neclarități și a terminat cele 5 ședințe prevăzute în pachet, acesta poate să mai susțină ședințe suplimentare cu acea persoană în cazul în care îi permite timpul”, ne lămurește Claudiu.

Iată și un exemplu care ține de analizarea eficientă a unor informații pe care educația financiară te ajută să le aduci la lumină: ”Există un instrument financiar la care nu se gândește nimeni. Și acum vă întreb, care este moneda de refugiu din toate timpurile în care oamenii își investesc banii în vreme de calamitate? Aurul. Săptămâna trecută, aurul ajunsese la un nou all time high. Ce înseamnă asta? Ultima dată când acest fenomen s-a întâmplat a fost în august 2020, când era pandemia în floare. Acum, avem alt scenariu, avem războiul și pandemia, combinate. Dacă acum câteva luni ai fi cumpărat lingouri de aur, acum ai fi avut un profit pe fiecare uncie de aur cumpărată în jur de 300 de dolari. Sau, dacă ați fi cumpărat aur în 2014, în momentul când Rusia a anexat Crimeea, astăzi ați fi obținut un profit uriaș”.

Vestor, despre avantajele și dezavantajele investiției în criptomonede

În ultimii ani, popularitatea tranzacțiilor cu criptomonede s-a aflat într-un trend ascendent. Diferența dintre a investi în criptomonede și a investi în alte active de pe piața tradițională este viteza de fluctuație. Criptomonedele îți pot aduce rapid câștiguri sau pierderi, având deseori fluctuații bruște și imprevizibile.

Chiar dacă există unele riscuri asociate, investițiile în criptomonede și industria blockchain continuă să atragă atenția investitorilor din întreaga lume. Mulți dintre aceștia sunt de părere că monedele digitale vor înlocui în viitor banii fizici. Tranzacțiile cu criptomonede sunt caracterizate de eliminarea unor taxe, reglementări și riscuri specifice comerțului electronic global.

Înainte să investești în criptomonede, este important să cunoști cum funcționează aceste active digitale și care sunt riscurile asociate (cum ar fi scăderea bruscă a valorii).

Iată câteva dintre motivele pentru care investițiile în criptomonede ar putea fi o idee bună pentru tine:

Diversificarea portofoliului. Piața crypto funcționează în mare parte independent de alte piețe. Acest lucru îți oferă un control mai mare asupra activelor pe care le deții, fără a fi nevoie de implicarea unei părți terțe. Diversificarea portofoliului este recomandată pentru a diminua riscurile totale ale portofoliului și pentru a obține stabilitate.

Investiție pe termen lung. Dacă în urmă cu 10 ani prețul unui bitcoin era puțin peste 100 de dolari, în decembrie 2021 valoarea unui bitcoin a depășit pragul de 57.000 dolari. În plus, investiția în criptomonede are potențialul de a oferi siguranță în timpul unei crize economice.

Flexibilitate în tranzacții. Tranzacțiile cu criptomonede sunt caracterizate de flexibilitate și accesibilitate 24/7, ceea ce permite traderilor să își planifice tranzacțiile în orice moment. În plus, tranzacțiile cu criptomonede se efectuează ușor și într-un mod privat, comparativ cu alte tipuri de tranzacții, taxele aplicate fiind în general reduse.

Transparență în tranzacții. Tranzacțiile cu criptomonede sunt criptate pe un registru care nu poate fi modificat, transparența fiind unul dintre atributele care înclină balanța în favoarea investițiilor în acest tip de active.

Vestor a intrat în forță pe o nișă cu un potențial exploziv

Un domn despre care se spune că este un colos în domeniul educației financiare, Robert Kiyosaki, este de părere că sistemul educațional tradițional este cel ce provoacă decalajul dintre cei bogați și toți ceilalți. Dacă este așa, Vestor este în pole positon ca să ofere o șansă tuturor.

Mai toate statisticile internaționale spun că noi, românii, ne aflăm pe ultimul loc la educație financiară în Europa. Hai să schimbăm ceva…

Vestor s-a poziționat exemplar

Un studiu realizat de Banca Mondială la nivelul UE în 2018 a plasat România pe ultimul loc din 127 de țări calificate ca răspunsuri, cu un procentaj de 22%, în condițiile unei medii europene de 55%, iar o cercetare realizată de Erste Group ne arată că un sfert dintre români nu economisesc deloc şi doar 17% dintre ei au economisirea printre priorităţi, restul punând deoparte doar ce le rămâne la final de lună sau de an. Din acest punct de vedere, Claudiu Gheorghe, ca market strategist, a ales un moment propice pentru instalarea Vestor în piață, pentru că, dacă în Statele Unite, de exemplu, subiectul educaţiei financiare este abordat serios de zeci de ani, pentru ţara noastră este încă o noutate. Și dacă știi cum s-o faci, ai câștigat încă de la început o poziție care are în față podiumul numit leadership. ”Vestor este o platformă educativă pentru toate categoriile de oameni care sunt interesați de acest subiect. Am avut clienți foarte diferiți: de la copii care au avut nevoie de acordul părinților pentru a începe cursurile noastre, până la persoane de 70-75 de ani care doreau să își pună agonisirea undeva, de o parte”, ne spune Claudiu. Dar, mai important, iată o imagine mai limpede a aceluiași market strategist despre Vestor: ” Noi nu facem parte din categoria care spune: domnule, eu îți zic corect și îți garantez că așa o să fie și cum te învăț eu este perfect. Nu. Noi îți arătăm în primul rând să înveți ce se întâmplă pe piață, de unde să îți iei informațiile, de unde să te informezi ca să fii la curent, de unde învățam și noi, pentru că și noi suntem într-o continuă învățare”. Și uite așa, Vestor devine și mentor, și coleg de bancă, insuflând o siguranță sporită.

Semnele succesului ridică ștacheta

În mod evident, cursurile Vestor vin să te ajute să combați câteva lucruri care ne ghidează în mod eronat existența. Un exemplu ar fi faptul că mulţi dintre noi am crescut cu ideea că trebuie să ne găsim un loc de muncă stabil, să avem un salariu care să ne asigure măcar un minim necesar şi, pe cât posibil, să plecăm o dată pe an într-un concediu. O perspectivă tristă, trebuie să recunoaștem. Dar iată una și mai și: să fii angajat înseamnă că timpul tău nu-ți va aparține niciodată. Asta este și motivul pentru care Claudiu Gheorghe spune că platforma Vestor a apărut în urma unei constatări de bun simț: majoritatea oamenilor sunt ”sunt dezamăgiți și financiar, dar și sufletește”. Da, poate fi o terapie a speranței, și semnele sunt bune…

”Volumul clienților crește de la lună la lună. Am ajuns și la 200 de clienți pe lună, în ultima perioadă. Toată lumea vrea acum să învețe, să stea de vorbă cu un om care cunoaște domeniul și care știe ce se întâmplă în piață. Echipa noastră este formată din 15 oameni care practic asta fac, monitorizează piața, o explică și înțeleg nevoile oamenilor, iar, la final, fiecare cursant are libertatea de a decide dacă și în ce să investească”, ne explică Claudiu Gheorghe, care anunță și care e cireașa de pe tort: ”Clienții noștri au inclusiv teme pentru acasă. Și partea care sporește eficiența este aceea că toată activitatea se desfășoară online.

Mai mult, faptul că ”83% din oameni ajung să cumpere și modulul următor” înseamnă mult, dar mai ales că zona avansată a devenit tot mai atractivă pentru românii care au observat că așa își pot câștiga un grad mai mare de… libertate. ”Nu am inventat noi gaura de la covrig. Noi doar le expunem clienților noștri ce se întâmplă și cum se întâmplă, însă decizia finală este în mâna fiecărui client”, mai spune Claudiu.

Ca să vă faceți o idee, mai adăugăm aici o declarație a market strategist-ului Vestor: ”În cursurile noastre avansate vorbim în primul rând despre investiția cu marjă. Această marjă reprezintă suma ta pe care o investești și care ți-o oferă un broker. Adică tu poți să investești cu 1.000 de euro ca și cum ai avea 10.000 de euro. Dar, dacă ai pierdut cei 1.000 de euro, gata, se închide contul”. Iată un efort limitat într-un mod deloc convenabil. ”Noi îi învățăm practic la acest curs avansat ce înseamnă investiția în marjă, ce înseamnă strategii de tranzacționare și elemente macroeconomice fundamentale, dar și din statistică, cu indicatori bursieri”, mai declară Claudiu.

Și, un ultim atu: ” În momentul de față, noi suntem într-o colaborare cu Universitatea Athenaeum, dar nu cunoaștem o școală acreditată care să ofere ceea ce oferim noi!”.

Vestor, despre strategiile de tranzacționare la bursă

Iată ce metode de tranzacționare la bursa ai la dispoziție: