Așa a luat naștere compania Vestor. Din dorința de a învăța oamenii și de a-i ajuta să își investească banii responsabil. Totuși, Vestor este una dintre cele mai transparente companii din acest sector și în portofoliul lor de servicii se află inclusiv prezentarea riscurilor ce pot apărea pe parcurs.

Claudiu Gheorghe, market strategist și unul dintre fondatorii Vestor România, a vorbit în cadrul emisiunii Capital Play despre modul în care investesc românii și despre cum a intrat în această lume a traderilor.

“La vârsta de 16 ani aveam un prieten de familie care se ocupa cu bursa și cu tranzacțiile și mi s-a părut interesant, doar că nu înțelegeam exact. Am început să studiez, după ce terminam orele de la liceu mă uitam pe tot felul de site-uri gratuite, pentru că nu îmi permiteam la momentul acela să achiziționez cursuri. Am strâns și bani la un moment dat pentru a cumpăra un curs din străinătate pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă. Am fost mai mult genul autodidact. Aceste lucruri s-au întâmplat până în momentul în care această persoană mi-a propus ă îi coordonez un cont de tranzacționare pe care îl avea. Asta după 6-7 luni după ce eu am stat doar pe demo și m-am interesat. Apoi a început să mă învețe anumite tips and tricks despre piață. Începeam să înțeleg cum funcționează piață. ”, a spus Claudiu Gheorghe în cadrul emisiunii Capital Play.

Potrivit lui Claudiu Gheorghe, market strategist și cofondator Vestor România, “Vestor este o companie de educație financiară. Noi am început acest concept nou în România în momentul în care am observat că oamenii au început să fie interesați de acest domeniu, dar investesc orbește, nu se informează, nu se educă.”