Premiul special pentru educație financiară de calitate pentru viitori traderi pe bursă

Acest premiu i-a fost atribuit lui Claudiu Gheorghe, cofondator Vestor România

De câțiva ani se vorbește tot mai des despre educația financiară. Claudiu Gheorghe care se ocupa de strategie Vestor, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa educaţiei financiare.

Vestor aduce educația financiară în poziția de a-i transforma pe cei interesați în postura de invidiat a unui om liber.

”Vreau să mulțumesc echipei mele, colegilor mei, deoarece premiul este și al lor. Vreau să mulțumesc clienților Vestor pentru că fără ei nu am fi putut ajunge aici.

În viitor, ne propunem să aducem noi standarde educației financiare din România și să internaționalizăm operațiunile”, a declarat Claudiu, după ce i-a fost înmânat premiul.

Premiul special pentru stabilitate financiară pentru un domeniu creativ

Acest premiu i-a revenit lui Lică Nedelcu, CFO Rewire Interior Design

Lică Nedelcu este cofondatorul și managerul de achiziții în cadrul firmei Rewire Interior Design.

Fondată în urmă cu doar patru ani, firma a devenit repede un reper pe piaţa serviciile de design premium. Compania realizează proiecte de amenajarea a spaţiilor atât pentru locuite, cât şi pentru birouri.

Nedelcu ne-a declarat: ”Cu siguranță trebuie să-i reamintesc pe colegii mei de la Rewire, fără ei nu aș fi putut fi aici.

Am reușit să ridicăm un start-up într-un domeniu creativ, am adus un serviciu pe piață care să ne diferențieze foarte mult. În anii de pandemie am reușit să dublăm cifra de afaceri”.