Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a făcut un anunț care va bucura zeci de mii de români. E vorba de o sumă consistentă care ar urma să fie dată lunar, de la stat.

„Banii pentru un trai si-asa chinuit, alocati pensionarilor si persoanelor cu dizabilitati nu sunt “pomeni”, asa cum cinic si inuman a afirmat in mod repetat un politician “de tip nou” si “de dreapta” preocupat sa dea cetateni si investitori in judecata. Ma voi bate pentru ca cei peste 50 000 de adulti cu dizabilitati din Capitala sa primeasca in continuare sprijinul financiar de 500 de lei, de la Primaria Capitalei, prin DGASMB, care se acorda deja de 2 ani, in plus fata de alocatia de la guvern.

Si-asa viata acestor oameni este mai grea decat a celor care sunt sanatosi.

Avem datoria morala sa-i respectam si sa-i sustinem!”, a anunțat pe pagina sa de Facebook, Gabriela Firea.

De altfel, în urmă cu ceva timp, Firea a mai subliniat și importanța programului prin care acordă suma de 1.000 de lei părinților care au copii cu dizabilități. În opinia primarului general, suma este într-adevăr mică, iar politicienii consideră că aceste sume sun doar niște ”pomeni”.

„Un program de suflet pentru care voi lupta pana la ultima picatura! De 3 ani, parintii celor aproape 6.000 de copii cu dizabilitati pot achita mai usor tratamente, terapii necesare, si cu sprijinul nostru financiar de 1000 de lei.

De la guvern suma este mica, asa cum se poate observa din grafic. Din pacate, sunt politicieni inscrisi in cursa pentru Primaria Capitalei care considera programele socio-medicale, inclusiv acesta, ca fiind “pomeni”. Au declarat in numeroase aparitii.

Este un cuvant foarte urat care nu exprima realitatea!”, scrie Firea.

Ea a mai adăugat că acest sprijin financiar are o importanță deosebită și va face tot posibilul ca în următorii ani să fie acordat în continuare, indiferent de cine va ocupa funcția de conducere a Capitalei.