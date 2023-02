Asta este groaznic, de aia nu merge România

Ion Cristoiu consideră că „politicianul român este unul dintre cei mai periculoși oameni din istorie”. Legat de PNL, jurnalistul spune că partidul are o mare problemă dacă va merge în continuare alături de Klaus Iohannis.

„Nenorocirea acestei țări de la fanarioți încoace, nenorocire pentru toți conducătorii țării de la Cuza, este că politicianul român este unul dintre cei mai periculoși oameni din istorie pentru că nu îți spune că vrea să te omoare. De ce toți Cuza, Carol al II-lea, Ceaușescu, Băsescu, de ce toți au fost slugăriți bălos? Nu poți să ai o atitudine de corectă, la noi este ceva groaznic, cu sintagme precum pupați-aș mâna, tălpile. E interesant că asta place conducătorilor, niciunul din ei nu își amintește cum s-au comportat predecesorii. Asta este groaznic, de aia nu merge România. Dacă noi am avea la PNL niște politicieni români care ar spune „domnule președinte, nu merge” l-ar apăra mai mult pe Klaus Iohannis când nu o să mai fie.

Nenorocirea lui Iohannis este că PNL spune „lasă-l, dă-l încolo, o să-i înfigem la un moment dat cuțitul în spate”. PNL-ul are o foarte mare problemă, dacă merge în continuare cu bolovanul numit Klaus Iohannis de gât se duce partidul.

Un partid de pe scena țării, adică PNL are o problemă pe care o provoacă USR, nu știu dacă a lui Bode care e acuzat de plagiat. Partidul trebuie să răspundă la o serie de întrebări: Care sunt consecințele dacă îl înlăturăm pe Bode? Avem de-a face cu o instabilitate în partid? Dau o victorie USR-ului și va crește în sondaje. Asta face partidul, în loc să lase partidul să își rezolve această problemă, a venit tătucul Iohannis, dacă avea USR o problemă intervenea la fel?”, a declarat Ion Cristoiu.

Toți președinții au repetat halucinant acest scenariu

Jurnalistul consideră că România trebuie să schimbe Constituția pentru că „ori suntem republică parlamentară, ori prezidențială”

„Toți cei care au fost președinți au repetat halucinant acest scenariu. Deși au plecat de la partid, ei au tutelat partidul, Iliescu, Băsescu, Iohannis, au făcut același lucru. Din punct de vedere constituțional președintele nu are voie să intervină.

Iohannis este îngrijorat de impactul politic pe care scandalul cu Bode îl va avea asupra PNL, dar de ce nu este îngrijorat și de USR? La el este foarte nejustificată poziția asta, Iliescu era așa pentru că el și-a înființat partidul.

În PNL este o bătălie pe funcția lui Bode, și Iohannis a intervenit în partid pentru că liberalii sunt în două grupuri. Președintele are o grupare în partid, care se folosește de el pentru bătălia cu cealaltă grupare internă. Partidul are întotdeauna un plan extern, cum am fost și noi cu turcii. Nu poate nimeni din exterior să se implice, mai ales președintele. Eu cred că s-ar găsi oamenii care i s-ar opune lui Iohannis, dar nu o fac pentru că se ridică gruparea cealaltă care abia așteaptă să-i dedice cântece lui Iohannis”, a explicat Ion Cristoiu.

„Klaus Iohannis îi seamănă cel mai bine lui Ceaușescu”

De asemenea, jurnalistul Ionuț Cristache punctează că în 8 ani de mandat, pe Klaus Iohannis nu l-a contrazis nici stânga, nici dreapta și nici presa.

„Lucru ăsta i-au dezvoltat lui Iohannis niște apucături bizare, demne de tratament de specialitate. Când a venit vorba despre rotativa guvernamentală, nu a invocat un protocol sau o înțelegere între partide, a spus că va analiza la momentul respectiv și va alege după cum crede el că e mai bine. De ce trebuie să fie el filtru, să treacă totul prin el?”, spune Ionuț Cristache.

În opinia lui Ion Cristoiu, „dintre toți președinții postdecembriști, Klaus Iohannis îi seamănă cel mai bine lui Ceaușescu”.

„Iliescu a fost contestat, mai ales după primul mandat, Emil Constantinescu a fost ținta PSD, Băsescu era criticat de presă, pe Iohannis cine îl critică? Pentru că el a preluat de la Traian Băsescu la cheie statul paralel, care conduce România. El fiind un chelner, un slugarnic la Bruxelles e un fel de înțelegere, cei de acolo îl lasă să facă ce vrea el pe plan intern. Este ciudat că el nu a avut mișcări împotriva lui în țară, opoziția nu mai există”, spune Ion Cristoiu.

Pe de altă parte, Ionuț Cristache punctează că niciunul din oamenii lui Klaus Iohannis nu apar la TV și „trăiesc în dispreț pentru presă”. În acest context, Ion Cristoiu este de părere că „le e frică de Iohannis”.

„Ați văzut ce a pățit Sorin Câmpeanu, nu mai e ministru, e profesor, pentru că apărea prea mult la tv. De aia nu iese nici Hellvig, de aia nu iese nici el. Propriul lui proiect România Educată a venit din antipatia lui pentru Sorin Câmpeanu pentru că punând-o pe lavalistă (n.r. Ligia Deca) care a ținut trei luni legile educației, nu mai pot fi votate. Cei care lucrează cu el, se tem cu el, cu Iohannis nu se poate discuta, el nu socializează, nu te poți duce la el să îi spui că nu merge ceva. Cu Băsescu te mai înțelegeai, dar cu Iohannis nu, el este un copac gol pe dinăuntru care dă impresia că este foarte puternic.

Singura lui șansă este de a fi la Consiliul Europei, asta explică și atitudinea lui față de Austria. Are de ales între asta și DNA. Dosarul lui cu casele e la DNA, și e de ajuns să vină cineva să îl redeschidă”, a mai declarat Ion Cristoiu în podcastul de luni.