Mesajul a fost transmis într-o reuniune a Legislativului local, din regiunea Primore, în Extremul Orient rus. Trebuie menționat că este pentru prima oară când aleși ai Partidului Comunist din Rusia (KPRF) lansează o astfel de cerere, în ciuda faptului că formațiunea susține invazia.

„Acum câteva zile, la o reuniune a Adunării Lagislative a kraiului Primorie, s-au adoptat o serie de măsuri de susţinere a familiilor militarilor morţi în timpul operaţiunii militare. Înţelegem că dacă ţara noatră nu încetează operaţiunea de război, vor exista tot mai mulţi orfani. În timpul operaţiunii militare, oameni sfârşesc invalizi. Sunt oameni tineri, care ar putea aduce mult ţării noastre. Cerem o retragere imediată a trupelor ruse”, a transmis deputatul Leonid Vasiukevici, care s-a ridicat şi a citit un mesaj adresat lui Vladimir Putin, în ciuda încercărilor altor aleşi şi guvernatorului regiunii, prezent la reuniune, de a-l face să tacă.

Amintim că întregul moment poate fi vizualizat în videoclipul de la finalul articolului.

Imediat după acest mesaj, guvernatorul regiunii, Oleg Kojemiako, a cerut să nu i se mai dea cuvântul lui Leonid Vasiukevici şi altui deputat comunist, Ghenadi Şulga, care l-a susţinut după ce a luat cuvântul.

Mai mult, cei doi deputați au fost privați și de dreptul de a vota în Adunare în restul zilei, cu 27 de voturi „pentru” şi cinci „împotrivă”. După aceea, liderul grupului comunist, Anatoli Dolgacev, şi-a denunţat colegii şi a ameninţat cu „cele mai ferme măsuri”.

Conform înregistrării, deputatul a fost acuzat de „discreditarea armatei ruse”, care „luptă împotriva nazismului”. Trebuie menționat că autoritățile ruse pedepsesc cu amenzi grele sau chiar cu închisoarea orice persoană găsită vinovată de „discreditarea” armatei sau de publicarea unor „informații false” despre aceasta.

⚡️In Russia, a group of deputies from the Communist Party demanded that Putin end the war in Ukraine and withdraw his troops. pic.twitter.com/zJX9f1nKzC

— Flash (@Flash43191300) May 27, 2022