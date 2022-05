Crin Bologa, nemulțumit de situația din dosarul Tel Drum: „Aș vrea să îl văd finalizat mai mult ca oricine”

Așadar, procurorul șef al DNA a spus duminică, 22 mai, că dosarul privind vizita în SUA a fostului lider social democrat este deja trimis în judecată.

„Dosarul este deja trimis în judecată. Este foarte important pentru că faptele de care este acuzat au fost săvârşite în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi şef de partid. Sigur că şi acolo se bucură de prezumţia de nevinovăţie. Eu am zis despre posibilele fapte de corupţie pentru care a fost trimis în judecată”, a declarat Crin Bologa la Prima TV.

Procurorul șef al DNA dorește ca soluționarea să vină în mandatul lui

De asemenea, acesta și-a subliniat speranța privind o eventuală soluționare, punctând că își dorește ca aceasta să sosească în mandatul lui.

„Dosarul de care vorbim, dosarul Tel Drum, acolo avea calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean, acolo a fost pus sub acuzare, nu mai este suspect, este inculpat. Iar procurorul de caz afirmă că este în stadiu de redactare a soluţiei. Acum eu nu ştiu ce soluţie va da. Nu par foarte mulţumit pentru că cel care a condus DNA a înainte de a veni eu interimar, a dat anumite termene şi aceste termene s-au prelungit, s-au prelungit. Sigur că sunt motivate de procurorul de caz. Dosarul este în lucrare, în permanenţă, deci nu au fost perioade de timp în care s-a aflat în nelucrare, numai că lumea aşteaptă foarte mult finalizarea acestui dosar. (…) Imediat îmi expiră mandatul şi nu am văzut Tel Drum finalizat. Aş vrea să îl văd mai mult ca oricine”, a completat şeful DNA.

DNA are în lucru dosare cu persoane foarte importante

Mai mult, acesta a spus și că sunt în lucru la procurorii anticorupție mai multe dosare, în rem, care vizează persoane importante „la nivel local şi central”.

„Ceea ce vă pot spune – şi nu pot detalia – este că avem în lucru, cu începerea urmăririi penale in rem şi investigare, dosare cu persoane foarte importante, atât la nivel local, cât şi central, din statul român pe care le bănuim că s-ar putea face vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de corupţie. Avem, de asemenea, dosare cu prejudicii foarte mari. Avem dosare în lucru cu prejudicii estimate la 1,7 miliarde euro. Sunt dosare în care nu am făcut publice anchetele că nu am ajuns la acel moment, dar şi acolo unde am făcut publice anchetele se poate constata că percepţia publică, dacă există aşa ceva, că lupta împotriva corupţiei la nivel înalt a stagnat, nu este o percepţie reală”, a explicat Bologa.

În acest context, procurorul şef al DNA a precizat că numai anul trecut au fost trimişi în judecată 18 demnitari români.

„Numai anul trecut am trimis în judecată 18 demnitari. Asta înseamnă miniştri, parlamentari europeni, parlamentari de-ai noştri, secretari de stat. Nu ştiu dacă în toată Europa s-au trimis în judecată atâţia demnitari”, a declarat Bologa.