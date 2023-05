Horia Brenciu, despre debutul său în televiziune

Într-un număr anterior al Revistei VIVA!, Horia Brenciu a acceptat să vorbească pe larg atât despre debutul său în televiziune, cât și despre revenirea sa. În ultima vreme a fost concentrat asupra podcastului său, însă îi surâde ideea de a reveni pe micile ecrane.

,,În afara emisiei de la PRO TV, de 1 decembrie, pe care am prezentat-o alături de Iulia Pârlea, prezentatoarea rubricii meteo, de la știrile PRO TV, preocuparea mea de un an a fost pe YouTube, ca să spun așa… Vreau să-l cuceresc cu podcastul LUCRURI SIMPLE. (zâmbește) După cum vedeți, televiziunea mă cheamă când vrea ea… Nu presăm, nu ne stresăm. Ne vedem de treabă”, a afirmat Horia Brenciu.

Vedeta a vorbit despre ceea ce l-a determinat să înceapă proiectul ,,Lucruri Simple”.

,,Soția. Glumesc! (zâmbește) Și ea m-a impulsionat puțin. A fost o schimbare de poziție la… masă. Din locul intervievatului am trecut în locul gazdei. Țin minte cum mă învârteam prin sala de repetiții a Academiei de Arte care-mi poartă numele și simțeam că trebuie să încep podcastul… Pare simplu, dar am avut rezerve.

Asta până mi-a venit ideea cântatului. Din momentul acela, mi-am asumat locul total. Ăsta-s eu… (zâmbește)”, a spus Brenciu, potrivit viva.ro.

,,Am fost onorat să primesc la masa mea foarte mulți oameni dragi cărora le-am pus sufletul pe masă”

Artistul a vorbit și despre momentele memorabile de la podcastul său.

,,Cu fiecare invitat am avut cel puțin un moment memorabil. Am râs de multe ori, dar chiar am și am lăcrimat câteodată… Cel mai amuzant pentru mine a fost să cânt piese pe care nu le cunoșteam și nu intrau deloc în repertoriul meu.

Și au fost câteva… Am fost onorat să primesc la masa mea foarte mulți oameni dragi cărora le-am pus sufletul pe masă, iar ei mi-au răspuns cu sufletul lor. Menționez că le-am dat și mâncare, și băutură, pe lângă asta…”, a subliniat vedeta.

Acesta povestește că la podcastul său a avut parte de exclusivități. Vedetele s-au deschis în fața lui și au povestit tot ce aveau pe suflet.

,,De la Theo Rose până la Irina Rimes, de la Feli până la Adela Popescu, de la Mirabela Dauer la recentul meu invitat, Fuego, toți mi-au spus câte ceva în exclusivitate. Nu vă mai povestesc de Răzvan și Dani, Micutzu sau Bobonete…

Ar fi și păcat să vă reproduc frazele lor. Vă las plăcerea de a le descoperi în podcastul Lucruri simple. Apropo, deși nu cântă, unii și-au găsit chiar și vocea la emisiunea asta, pentru că, vrând-nevrând, au trebuit să cânte piesa care dă titlul podcastului”, a declarat Brenciu.

Brenciu: Niciodată nu sunt mulțumit 100%, iar aici competiția este, în special, cu mine

Care este regretul lui Horia Brenciu în ceea ce privește cariera profesională?

,,Pentru mine, televiziunile nu sunt greu de numărat. Au fost 4. Regrete majore în ceea ce privește propunerile pe care le-am primit nu am. M-am bucurat pentru fiecare dintre ele. Poate că-mi puteam face jobul și mai bine… Niciodată nu sunt mulțumit 100%, iar aici competiția este, în special, cu mine.

Dar, știi cum e zicala: „Aștept cu nerăbdare și bucurie următoarea provocare. Orice proiect pe care îl experimentezi te pregătește și mai bine pentru următoarele. Asta este, de fapt, și ideea care mă definește”, a subliniat vedeta.

Horia Brenciu, despre debutul său în televiziune: TVR-ul era a doua mea casă

,,Aveam 20 de ani. Și lumea mă recunoștea pe stradă. Wow! Era fabulos! Dar nu am avut timp să-mi pierd capul, pentru că TVR-ul era a doua mea casă, și acolo munceam mult… Nu aveam cum să mă dau rotund prea tare pentru că aveam, efectiv, multă treabă. Îmi aduc aminte că în TVR nu mă trata nimeni ca pe un star.

Eram prezentator, dar eram și redactor. Căram și casete, mergeam la montaj, frecventând și facultatea, în tot acest timp… De multe ori dormeam 4 ore și mă întorceam din nou la muncă. Așa că n-am prea avut parte de celebritatea aceea, de… prinț. (zâmbește) Nu știu dacă mi-am pierdut vreodată capul, dar am învățat că în relația cu oamenii din jurul tău nu prea e timp de concediu”, a încheiat acesta.