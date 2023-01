Horia Brenciu este unul dintre cei mai apreciați și iubiți artiști din România. În ultima perioadă, artistul s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate. Reccent, Horia Brenciu le-a transmis fanilor un mesaj prin care să-i liniștească și să îi anunțe că se simte mai bine. Se pare că artistul a avut o viroză care nu i-a permis să vorbească timp de două zile.

Cum se simte Horia Brenciu?

Horia Brenciu a mărturisit că s-a tratat acasă și nu a avut nevoie de spitalizare.

„Pentru cei interesați de sănătatea mea îi anunț că viroza, care nu mi-a permis sa vorbesc vreo 2 zile e pe cale să treacă. N-am fost în niciun spital. N-am avut de ce. Am luat niște paracetamol, am făcut aerosoli și am stat cuminte. Acasă! Nimic mai simplu. Le mulțumesc tuturor care mi-au trimis un gând bun și m-au sunat îngrijorați.” , a scris Horia brenciu pe pagina sa de Facebook.

De la ce a pornit totul?

Totul a început după ce cunoscutul artist a publicat în mediul online o imagine în care apărea ca și cum ar fi fost internat în spital, însă un reprezentat de-al său a scos la iveală ce s-a întâmplat, de fapt, cu Horia Brenciu.

Horia Brenciu a publicat în mediul online o imagine în care apare cu o mască de oxigen la nas, lucru ce i-a îngrijorat pe cei care au văzut imaginea, în special pe fanii artistului. La ceva timp după ce a fost publicată imaginea pe rețelele de socializare, unul dintre reprezentanții acestuia a anunțat în presă că artistul este acasă și că face aerosoli.

Același reprezentant a mai declarat că artistul a răcit, însă nu a fost nevoie să meargă la spital, așa cum au considerat toți cei care au văzut imaginea respectivă.

„Horia (Brenciu – n.r.) e acasă. Făcea aerosoli. E doar răcit, dar nu a fost nevoie să ajungă la spital”, a declarat atunci reprezentantul lui Horia Brenciu.