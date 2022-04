Un cunoscut medic de la noi a atras atenția asupra unei noi boli care provoacă tensiune maximă, mai ales în rândul părinților. Este vorba de valul de viroze și gripe. Egri Eduard, doctor de familie din Sibiu, a vorbit despre un simptom care ar putea provoca îngrijorare. Este vorba de tuse, care la copii poate persista câteva săptămâni.

​După valul de viroze și gripe din această perioadă, mulți copii vor continua să tușească până la câteva săptămâni, avertizează Egri Eduard. Trebuie sau nu să se sperie părinții de tusea prelungită la copii? Tusea prelungită nu înseamnă neapărat astm bronșic sau risc de atsm bronșic, iar tusea nu reprezintă cel mai mare dușman al copilului, ci poate fi un mecanism de apărare, spune medicul.

Medicul Egri Eduard a vorbit despre tusea prelungită la copii. El a explicat că după o viroză, la unii copii tusea poate persista până la câteva săptămâni mai ales la preșcolari față de copiii mai mari, o numim tuse post virală sau reziduală.

Medicul Egri Eduard, precizări importante despre sirorul de tuse

Acesta a susținut că nu se recomandă tratamentul acesteia la copii mici deoarece siropurile de tuse nu aduc suficiente beneficii.

“Unele studii vorbesc de anumite beneficii ale mierii de albine dar aceasta nu se recomandă de a fi administrată copiilor sub 1 an. Binențeles, dacă i se schimbă caracterul, exemplu devine lătrătoare sau mult mai intensă și apar alte simptome cum ar fi febra, durerea de cap, răgușeala etc este recomandată prezentarea la medic deoarece probabilitatea de apariție a complicațiilor sau a altei afecțiuni respiratorii este mare”, a spus medicul.

Tusea nu este un dușman al copilului

Medicul Egri Eduard a explicat că tusea prelungită post virală nu înseamnă astm bronșic și nici risc pentru copil de a dezvolta această maladie.

“Evitarea expunerii copilului la fum de țigară sau poluare atmosferică crescută. Tusea nu este un dușman al copilului ci un mecanism de apărare extrem de eficient care ajută la eliminarea secrețiilor, rezidurilor sau chiar a corpilor străini din căile respiratorii. Dacă nu ne-am fi născut cu acest reflex cel mai probabil nu am fi supraviețuit pe acest pământ”, a precizat cunoscutul medic.

Explozie a cazurilor de viroză și gripă în România

Trebuie subliniat că în acest moment România se confruntă cu o explozie a cazurilor de viroză și gripă, după ridicarea restricțiilor impuse în pandemie, în urmă cu o lună. 2.182 de cazuri de gripă s-au înregistrat în România în ultima săptămână, comparativ cu 85 de cazuri, înregistrate în aceeași săptămână a anului trecut, ceea ce înseamnă de 33 de ori mai multe îmbolnăviri, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Sănătate Publică.

De asemenea, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă clinică, IACRS si pneumonii) a fost de 75.628, de 1.9 ori mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent (38.581) și cu 3.4% mai mic comparativ cu cel din săptămână anterioară (78.272).