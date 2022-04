O anumită boală face ravagii în România. Este vorba de gripa. Medicul specialist de medicină de familie Egri Eduard s-a declarat îngrijorat de numărul tot mai mare de cazuri de gripă în rândul copiilor care ajung la cabinetul său, în ultima perioadă.

El a susținut că renunţarea la toate restricţiile din perioada pandemiei nu i-a adus și o ușurare a muncii depuse în cabinetul său. Medicul de familie Egri Eduard a arătat că are acelaşi ritm de muncă în weekend-uri ca în vârfurile pandemiei SARS-COV-2. Motivul, a explicat el, ține de numărul mare de cazuri de gripă care ajung în atenția sa.

„Gripa îşi face de cap în ţara eliberată de sub dictatura medicală. Pentru cei care vor scrie că aşa a fost an de an le răspund de acum că nu a mai fost aşa. Dacă nu aş răspunde la telefoane în weekend şi nu aş temporiza lucrurile, probabil, doar cu micii mei pacienţii aş bloca serviciul de urgenţă pediatrică. Astfel, se continuă acelaşi ritm şi aceeaşi muncă în weekend-uri ca în vârfurile pandemiei. Trăiască libertatea!”, susţine dr. Egri Eduard, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Tot mai multe cazuri de gripă tip A la copiii

Medicul de familie Egri Eduard a mai tras un semnal de alarmă și în urmă cu două zile. El a susţinut că apar tot mai multe cazuri de gripă tip A la copiii care merg în colectivitate, grădinţă sau şcoală. Prin urmare, părinţii trebuie să fie atenţi la următoarele simptome: durerile de cap, muşchi, febră înaltă, senzaţia de oboseală extremă, alături de simptomele respiratorii, tusea, secreţiile nazale şi strănut.

„Dacă, în perioada aceasta, copilul dumneavoastră prezintă febră înaltă, dureri musculare, somnolenţă, este apatic, nu are poftă de mâncare, plus simptome respiratorii ca secreţiile nazale, tusea şi strănutul, probabilitatea de a fi infectat cu virus gripal este mare. Pentru un tratament corect cu antiviral administrat cât mai repede, vă recomand să îl testaţi pentru gripa A şi B”, precizează dr. Egri Eduard.

Simptomele la care toți părinții trebuie să fie atenți

El a mai arătat, în altă postare pe contul său, că într-o singură zi a avut cinci cazuri, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum.

„Azi 5 cazuri gripă tip A la copii, niciodată nu am avut atâția copii diagnosticați cu gripa într-o zi”, a transmis medicul.

Acesta spune că durerile de cap, de mușchi, febră înaltă, senzația de oboseală extremă, alături de simptomele respiratorii, tusea, secrețiile nazale, strănutul ne poate duce cu gândul la gripă.

„Foarte important este să ne testăm pentru a putea iniția cât mai repede tratamentul specific, antiviral. Importantă este odihna, hidratarea și antitermicele la nevoie. Nu se tratează cu antibiotice!”, a mai spus Egri Eduard.