Grupele de sânge reprezintă un mod universal de clasificare a tipurilor de sânge existente în rândul populației, precum și a gradului de compatibilitate dintre ele. Factorul RH reprezintă un mod suplimentar de clasificare, asociat sistemului clasic ABO al grupelor de sânge, potrivit VerveTimes.

Există patru grupe sanguine majore: A, B, AB și O. Fiecare este definită de antigenele care sunt prezente pe suprafața globulelor roșii. Sângele de tip A are antigenul A pe globulele roșii, B are antigenul B, AB are ambele, iar O nu are niciunul.

În urma identificării antigenelor și prezenței sau absenței lor la nivelul hematiilor, au apărut cele patru mari grupe sanguine: O, A, B și AB.

– Grupa de sânge O nu prezintă antigen nici de tip A, nici de tip B, dar se află în plasmă anticorpi anti-A și anti-B

– Grupa de sânge A prezintă antigen de tip A și anticorpi de tip anti-B în plasmă

– Grupa de sânge B prezintă antigen de tip B și anticorpi anti-A în plasmă

– Grupa de sânge AB prezintă antigen A și antigen B pe suprafața hematiilor.

Persoanele cu grupa de sânge 0 sunt protejate împotriva decesului provocat de malarie

„Datele sugerează, fără niciun dubiu, că motivul pentru care avem diferite grupuri de sânge este malaria”, a spus dr. Claudia Cohn, director medical al băncii de sânge a Universității din Minnesota. Astfel, persoanele cu grupa de sânge 0 sunt protejate împotriva decesului provocat de malarie.

De exemplu, în Nigeria, peste jumătate din populație are grupa 0, care o protejează împotriva malariei.

Malaria a ucis 627.000 de oameni în întreaga lume în 2020, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. La persoanele care poartă parazitul care provoacă malaria, globulele roșii infectate se adună în vase de sânge mici, blocând sângele și oxigenul să ajungă la creier.

”Antigenul Duffy”

Dar grupa de sânge nu este singurul aspect al sângelui care sporește riscul de malarie. Pe lângă cele patru grupe sanguine principale, există alte 15 tipuri de antigene care pot fi prezente pe suprafața celulelor roșii din sânge, a explicat Cohn pentru Live Science. Unul dintre aceștia se numește ”Duffy”. Oamenii cărora le lipsește antigenul Duffy sunt relativ rezistenți la unul dintre cei doi paraziți majori ai malariei.

Absența antigenului Duffy este comună în toată Africa subsahariană, unde malaria este frecventă, dar rar întâlnită în alte regiuni ale lumii, conform Proiectului Atlas al Malariei.

Există dovezi care arată de ce populațiile care au evoluat în zonele predispuse la malarie au grupă de sânge de tip O, dar e mai puțin clar de ce sânge din grupele A, B și AB poate fi găsit în proporții relativ mari în altă parte.

Unii oameni de știință au găsit asocieri între anumite boli cu diferitele grupe de sânge. De exemplu, un studiu din 2021 din revista BioMed Research International a constatat că persoanele cu grupa O sunt mai predispuse la holeră, tuberculoză și oreion. În schimb, persoanele cu grupa de sânge AB au mai multe șanse de a avea variolă și infecții cu Salmonella și E. coli. Aceste studii nu au demonstrat o relație cauzală între grupa de sânge și prevalența acestor boli, dar legăturile pot fi cauzate de alți factori.