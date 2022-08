Informația momentului despre fostul premier al României, Adrian Năstase. S-a aflat, acum, cum a fost tratat în închisoare și cum se comportau deținuții cu el. Detaliile au fost oferite chiar de către fostul premier, în cadrul unui podcast difuzat pe YouTube.

Adrian Năstase a relatat, în detaliu, despre perioada în care a fost încarcerat la Penitenciarul Jilava și ce fel de activități a organizat după gratii.

„Sunt câteva lucruri pe care pot să le spun. Nu îmi place să vorbesc foarte des despre asta, dar nici n-am o problemă să vorbesc despre perioada aceea. Îi spuneam de curând unui prieten că în perioada în care am fost la Jilava n-a existat nimeni care să-mi spună altfel decât «domnule prim-ministru». Poate că unii aveau anumite motive, nu știu, de la mascații care mă însoțeau când mergeam la grefă până la cei care conduceau penitenciarul. Am și încercat să îi ajut, și cu cărți, văd aici niște cărți pe care le-am dus și eu, am creat acolo o bibliotecă pe secția în care eram eu”, a povestit Adrian Năstase, în podcastul lui Adrian Artene.

Adrian Năstase ținea prelegeri la Jilava

El a susținut că ținea prelegeri foarte des și că a creat un club în fiecare zi de sâmbătă.

„Practic, cei din secția în care eram, în fiecare sâmbătă, fiecare dintre noi povestea câte ceva despre viața lui și despre ceea ce a făcut în viață. Unul era apicultor. Sorin Roșca Stănescu, care a preluat de la mine la un moment dat acolo jurnalul ăsta, mi l-a returnat și erau mențiuni cu temele pe care le-am discutat, oamenii care au participat. A fost și este un jurnal interesant, nu cred că îl continuă acum”, a spus Adrian Năstase.

El a povestit că deținuții erau foarte interesați de prelegerile sale.

Fostul premier a primit cadouri de la deținuți, în semn de mulțumire

„Dar eu am o calitate, pot să inițiez proiecte și pot să le urmăresc, să le organizez, să le fac să funcționeze. Și cred că într-un fel ăsta a fost rolul meu și ca șef de echipă la Guvern. Dar apropo de Jilava, spre exemplu, o dată pe săptămână mergeam să țin niște prelegeri pentru cei de la secția celor care traficau droguri sau luau droguri. Era o secție specială pe un program realizat cu finanțare de la norvegieni. Mergeam acolo și temele ei mi le dictau. Îmi spuneau cu o săptămână înainte ce vor să discutăm. La început îmi spuneau că vor să vorbească despre tatuajele din închisorile rusești.

Mă pregăteam, îl rugam pe Andrei (fiul lui Năstase, n. red.) care era afară și îmi aducea documentația. Masoneria, ce înseamnă, cum funcționează și așa mai departe. Apropo de Păunescu, le-am dus cartea aceea cu poeziile lui Păunescu. E interesant că unul dintre cei de acolo, care nu știa să citească, a învățat să citească pentru a citi poeziile lui Păunescu și pe urmă a recitat o poezie de-a lui Păunescu. În orice caz, eu am acasă și țin foarte tare la lucrurile astea, am niște cadouri din partea lor, mi-au scris tot felul de mesaje când am plecat și chiar mă emoționează să-mi aduc aminte”, a mai spus fostul premier.

Adrian Năstase a fost condamnat, în anul 2012, la doi ani de închisoare pentru corupție. La data de 20 iunie 2012, la reședința sa, în timp ce era așteptat de polițiști pentru a fi dus la închisoare, fostul premier a încercat să se sinucidă cu un revolver modelul „Smith & Wesson”, calibrul 9 mm. Tentativa de suicid a fost soldată cu mai multe plăgi în zona gâtului. La data de 18 martie 2013, Adrian Năstase a fost eliberat după mai bine de opt luni petrecute la Penitenciarul Jilava.

Apoi, în data de 6 ianuarie 2014, prin hotărârea magistraților Înaltei Curți de Casație și Justiție, Adrian Năstase a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru șantaj și luare de mită, în dosarul Zambaccian.