Fostul premier al României, Adrian Năstase, a mărturisit că trece printr-un moment de suferință după ce clubul Dinamo a retrogradat după barajul cu „U” Cluj. El a dezvăluit care este legătura sa aparte cu clubul din Ștefan cel Mare.

Acum, din păcate, chiar sufăr

De asemenea, acesta declară că nu poate să înțeleagă „lipsă de inteligență” și lipsa de coordonare din cadrul clubului, care, în opinia sa, a pierdut nenumărate ocazii.

„Am început la 7 ani, am făcut înot, volei, handbal, nu la nivel de performanță, ci la nivelul pasiunii vârstei prin care am trecut. M-am bucurat de fiecare dată să descopăr mergând cu bicicleta dimineața la ora 6 venind destul de departe, să joc tenis pe răcoare cu un prieten. Lucrurile acestea au trecut din păcate. Nu mai am genunchii de altă dată.

Acum, din păcate, chiar sufăr pentru Dinamo. N-am putut să înțeleg această lipsă de inteligență în necoordonarea mai multor zone în care fiecare a încercat să tragă spuza pe turta lui. S-a pierdut și ocazia de a face mai rapid un teren de fotbal acolo, în Ștefan cel Mare. S-au pierdut ocazii pentru că, practic, unii antrenori aveau antrenori pentru a aduce anumiți jucători. În fine … m-am enervat destul!”, a spus Adrian Năstase în cadrul podcast-ului „Altceva” al lui Adrian Artene.

Explicația pentru nivelul fotbalului românesc din prezent

Potrivit fostului premier, nivelul la care a ajuns acum fotbalul românesc este din lipsă de finanțare. Chiar dacă recunoaște că au existat și „bani gri” în fotbalul din România, acum țara noastră a ajuns cu „un fotbal curat”, dar „am rămas fără fotbal”.

„E adevărat că și Direcția Națională Anticorupție (DNA) a avut un rol destul de important în momentul în care a intervenit și a condamnat mulți dintre finanțatori. Sigur că, în anumite situații, erau și bani gri. Așa e peste tot! Am vrut să facem un fotbal curat și în felul acesta am rămas fără fotbal. Adică, el e curat acum, dar nu prea mai există.

Nu mai putem să concurăm cu echipe din Armenia, Georgia, Macedonia. Erau țări care aveau țări cu mult sub nivelul fotbalului românesc.

Asta s-a întâmplat pentru că, practic, mecanismul de finanțare pentru fotbal a dispărut. Nu mai avem jucători care să fie transferați în străinătate. Cei care sunt transferați în străinătate nu au jocuri în picioare, nu vin cu forța în picioare necesară, nu se antrenează în formule de echipă”, a mai spus Adrian Năstase.