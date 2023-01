Potrivit acestuia, noile legi ar trebui să elimine inechitățile acumulate în ultimii ani în cele două mari sisteme publice din România.

„Din anul 2020 şi până astăzi, PNL a reuşit să majoreze punctul de pensie în trei rânduri, cu 14%, 10% şi 12,5% de la începutul acestui an. Chiar dacă traversăm momente economice dificile, s-au făcut eforturi pentru a găsi resursele financiare necesare în scopul protejării veniturilor pensionarilor din ţara noastră. Cu toate acestea, nu putem să trecem cu vederea că, în continuare, mii de pensionari sunt nedreptăţiţi la calculul vechimii sau al venitului din pensie, pentru că actuala lege are mari deficienţe. Nu-i normal ca oamenii să-şi caute dreptate în instanţe, pentru că legea are mari carenţe”, a declarat deputatul PNL.

Toate pensiile ar trebui trecute pe principiul contributivității

În opinia lui Nicolae Giugea, altă problemă care ar trebui rezolvată este trecerea tuturor pensiilor pe principiul contributivităţii, în vederea eliminării unor categorii de discriminări.

„Nu aş trece cu vederea nici faptul că tot mai mulţi pensionari se simt nedreptăţiţi pentru că, după 35-40 de ani de muncă, pensia lor este comparabilă cu indemnizaţia socială pentru pensionari sau, cum i se mai spune, pensia minimă. Este firesc ca pensionarul care a muncit o viaţă să se întrebe – de ce am muncit trei sferturi din viaţa mea şi am o pensie la fel ca cel care nu a reuşit să facă stagiul minim de cotizare?”, a adăugat el.

Domeniul salarizării are, de asemenea, nevoie de o reformă

Deputatul PNL este de părere că și domeniul salarizării are nevoie de o reformă, pentru a stabili o ierarhie firească.

„Nu ştiu ce politician poate să dea astăzi ochii cu profesorii şi învăţătorii din sistemul public de învăţământ sau cu cercetătorii, ştiind că aceştia au salarii care nu reflectă cât de importantă este munca lor pentru viitorul acestei ţări. Şi alte categorii profesionale, cu înaltă pregătire universitară, trebuie să fie stimulaţi să rămână în sectorul public prin salarii competitive, altfel ne pleacă cu toţii din ţară”, a mai declarat Nicolae Giugea.

„Vreau să cred că ministerul responsabil de aceste mari reforme nu va întârzia adoptarea lor, nu le va elabora fără să se consulte cu toţi actorii sociali şi nu le va trimite Parlamentului cu întârziere, pentru a fi adoptate în grabă, sub argumentul că nu ne dă Uniunea Europeană tranşa din PNRR. Sunt reforme care trebuie să dureze în timp, iar, pentru ca acest lucru să se întâmple, ele trebuie elaborate şi dezbătute cu toată atenţia şi seriozitatea”, a conchis acesta.