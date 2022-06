Adriana Nica, partenera de viaţă a lui Sorin Oprescu, a spus cum se simte fostul primar al Capitalei după ce a fost eliberat din penitenciarul din Grecia.

Dezvăluiri surprinzătoare despre Sorin Oprescu

„A venit aseară târziu, că sunt proceduri costisitoare, se merge la 7 instituţii să iei toate semnăturile. A venit târziu, s-a odihnit și de dimineață și-a reluat activitatea cu avocații.

El întotdeauna este un om care lupta pentru dreptatea lui şi pentru conştiinţa lui şi pentru tot ce a făcut el de-a lungul timpului. Şi-a dus greutățile singur și în sinea lui. Nu se exterioriză. Cu noi e ok, dar impactul fizic și emoțional prin care a trecut au lăsat urme adânci și pe starea de sănătate și asupra lui că persoană.

A muncit și a făcut lucruri pentru București. Dacă nu a mai fost Oprescu nu mi se pare că s-a întâmplat ceva spectaculos în oraşul nostru. Ei nici nu știu ce fac acolo, confisca de la Nica că e a lui Oprescu, în condiţiile în care eu am credit și le-am dat toate contractele.

Eu mă întorc la București. Trebuie să rezolv problemele de la spital, mi-am luat concediu o saptămână. Mă întorc la Bucureşti.

El stă de când a ieșit la pensie în Grecia. Ăsta era visul lui, sa se mute cand iese la pensie.”, a declarat Adriana Nica, partenera de viaţă a lui Sorin Oprescu, la România TV.

Sorin Oprescu, anunț șoc din Grecia: Nu vreau să mor

Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, condamnat la peste 10 ani de închisoare, a oferit miercuri, 1 iunie, primele declarații după ce a ieşit din arestul din Grecia, transmițând că procesul său „a fost o mascaradă”.

Miercuri, el a plătit suma cerută şi a fost eliberat din penitenciar, cu mențiunea că va locui la adresa specificată în documentele predate în cadrul procesului şi nu va părăsi Grecia. Mai mult, acesta a oferit un interviu unui reporter al Antena 3 trimis în Grecia.

„Contează faptul că judecătorii au fost duri, dar corecți şi pentru lucrul ăsta eu le mulțumesc. Am început să am foarte mare încredere că pot să mă lupt în continuare pentru că am primit o pedeapsă nemeritată. Da, mai există căi de atac şi ştiu că la vârsta mea şi la afecțiunile pe care le am probabil că mi s-ar aproba lucrurile astea după ce mor.

Nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc măcar până în momentul în care pot să demonstrez că nu sunt vinovat şi nu am făcut altceva decât să plătesc din punct de vedere politic anii 2015 şi zăpăceala furibundă încât să dispară tot ce înseamnă clasa politică la momentul respectiv.

Este o modalitate pe care eu nu o să o pot să o înțeleg, este o modalitate nemernică să poţi să acuzi oamenii de lucruri pe care nu le-au făcut”, i-a spus Oprescu reporterului Antena 3, Cristi Popovici, după eliberarea din penitenciar.