Judecătoarea Adriana Stoicescu a reacționat recent, pe propria pagină de socializare, după atacul asociațiilor Rezist. Astfel, aceasta a puncat că „dreptul la liberă exprimare este un drept selectiv”.

În continuare, aceasta a scris că își asumă angajamentul de a pleca „cât mai repede la pensie, pentru a nu mai deranja adevăraţii magistraţi”.

„Pun la dispoziţia Inspecţiei Judiciare toate postările din ultimii trei ani. În situaţia în care se identifică o singură postare în care jignesc un coleg magistrat, solicit să fiu suspendată.

În situaţia în care există un singur coleg pe care l-am jignit în discuţii private, solicit să fiu suspendată. În situaţia în care există un singur coleg pe care l-am ameninţat sau calomniat, solicit să fiu suspendată.

Îmi cer iertare că am citit mai mult de zece cărţi și că am învăţat să scriu Îmi cer iertare în numele celor zece persoane care citesc postările mele şi care cred că am talent sau se regăsesc în cele spuse/scrise de mine. Îmi cer iertare că exist. Îmi iau angajamentul să plec cât mai repede la pensie, pentru a nu mai deranja adevăraţii magistraţi.

Dar…

I’ll be back….”, a conchis judecătoarea.