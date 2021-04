Liviu Dragnea tocmai a primit lovitura de grație

Victor Ponta a vorbit în fața judecătorilor despre legătura dintre el și Liviu Dragnea, cât și despre prezența sa pe insula Belina.

Astfel, Ponta a subliniat că a mers în Insula Belina de două, la invitația fostului șef PSD, Liviu Dragnea. Prima dată a mers în 2014, cu elicopterul iar a doua oară a mers în 2016, cu mașina.

De asemenea, fostul premier a subliniat că nu știe dacă s-a plătit vreo taxă în Teleorman, deoarece de fiecare dată când a mers în multiple locații, nu a achitat niciodată.

„M-am deplasat în insula Belina din câte îmi amintesc de două ori, în 2014 și 2016, la invitația colegului meu Liviu Dragnea, vice prim ministru.

Am observat o cabană, nu am intrat in interior și nu am rămas peste noapte. Era un loc amenajat ad-hoc unde am aterizat cu elicopterul în 2014. În 2016 am mers cu mașina. Nu am întâlnit-o vreodată acolo pe doamna Sevil Shhaideh. Am intrat în acea cabana, toți care am fost acolo aveam acces în interiorul acelei locații. Era o cabană cu un singur nivel.

Nu cunosc dacă s-a achitat vreo taxă. Am fost invitat de domnul Dragnea în Teleorman in mai multe locații și nu am achitat niciodată”, a declarat Victor Ponta.

Transferul de autoritate asupra suprafeței naturale

Totodată, fostul premier a vorbit și despre hotărârile de guvern prin care transferul de autoritate asupra suprafeței naturale a fost posibil.

„Pot sa spun în legătură cu cele 2 proiecte de HG ca nu am observat niciun aspect care sa-mi atragă atenția. În timpul guvernării în care am exercitat funcția de prim ministru au fost exercitate mii de active către autoritățile locale. Astfel încât pot preciza ca procedura era una uzuala.

Pot preciza ca nu am discutat niciodată cu doamna Shhaideh aspecte legate de cele 2 locații din județul Teleorman”, a completat Ponta.