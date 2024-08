Codrin Ștefănescu, fost deputat PSD, oferă detalii despre lupta sa cu cancerul. El a vorbit și despre relațiile sale actuale cu foști colegi și lideri politici. Acesta a dat detalii și despre Liviu Dragnea. Ce a putut spune despre despre fostul lider al social-democraților?

În 2022, Ștefănescu a fost diagnosticat cu cancer la colon, o boală care l-a pus în fața unor momente critice. După ce a trecut prin tratamente dificile, acum urmează un tratament medicamentos pentru a menține boala sub control.

Într-un interviu recent, Codrin Ștefănescu a discutat despre perioada în care s-a confruntat cu cancerul. El a menționat că, în ciuda retragerii sale din politică, continuă să fie contactat de foști colegi și lideri politici. Aceștia îi cer sfaturi și îl invită să revină în viața politică. Cu toate acestea, Codrin Ștefănescu a declarat că nu este pregătit să accepte aceste oferte deocamdată.

„Și acum am un stres… Chiar dacă am renunțat la politică, mă sună foștii colegi, mă sună și din opoziție, mă bat la cap să revin. Dar ce nu înțeleg ei e că eu am nevoie de liniște acum. Am dormit cu doamna cu coasa în pat. Când ajungi la acea limită îți schimbi percepția. Astfel simți cafeaua și țigara de dimineață. Mai și vin și azi la mine. Când văd ce se întâmplă în țară, mă mai apucă așa… cu politica. Și mă enervez. Am mii de mesaje pe telefon, iar pe pagina de socializare, zeci de mii”, a mărturisit acesta citat de Fanatik.