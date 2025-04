Jurnalistului Mirel Curea i s-a șters pagina de Facebook, anunță colegul său de breaslă, Dan Andronic, pe aceeași platformă de socializare.

Acesta din urmă spune că Mirel Curea nu s-a isterizat, ci a reacționat inteligent, într-un mod care ar putea reprezenta un moment de cotitură în privința respectării dreptului la liberă exprimare.

Concret, jurnalistul Mirel Curea a decis să acționeze Facebook în instanță, astfel că platforma lui Mark Zuckerberg a fost dată în judecată.

În plus, Mirel Curea a publicat pe evz.ro un editorial în care povestește cum s-a trezit fără pagina de Facebook.

Mirel Curea a relatat că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, într-o zi de marți, la ora 13:52, a fost informat pe neașteptate că accesul contului său de Facebook la funcțiile de publicitate a fost restricționat, din cauza unui comportament neautentic sau a încălcării politicilor de publicitate care ar afecta activele de afaceri, deși acesta a precizat că nu a avut niciodată publicitate pe acel cont.

La doar două minute după acest mesaj, la ora 13:54, a primit o nouă notificare conform căreia contul său a fost suspendat pentru că nu ar respecta Standardele comunității.

”O fi vreo eroare, mi-am zis, și am apăsat butoanele alea prin care rogi un robot să se mai uite încă o dată pe ce-ai făcut sau nu ai făcut. Sigur, cu inima strânsă, pentru că ești anunțat cu privire la faptul că nu poți contesta măsura decât o singură dată, după care decizia este definitivă. La câteva zeci de minute după ce am contestat, am fost ras definitiv.

Trebuie să vorbesc cu un om, mi-am spus, s-o fi ars vreo lampă, vreun tranzistor ceva, pe la roboții ăia, de s-au luat aiurea de mine. Drept urmare, am trimis prin mail textul de mai jos, dar în limba engleză, tuturor 15 celor directori de diverse chestii din conducerea Facebook – mai puțin președintelui, pentru că are adresa de mail la secret – adică șefilor Meta Platforms Ireland Ltd, operatorul platformei Facebook în Europa:

„Bună ziua! Mă numesc Mirel Curea, locuiesc în România, iar pagina mea de Facebook, „Mirel Curea” a fost dezactivată pe motivul că nu aș fi respectat standardele impuse în materie de publicitate. Am contestat decizia, dar am fost anunțat că este respinsă și că nu mai pot solicita altă analiză. Menționez că pe pagina mea nu făceam publicitate la absolut nimic, ea era destinată exclusiv unor postări cu caracter jurnalistic și atât, eu fiind jurnalist. De aceea vă rog cu tot respectul să reveniți asupra măsurii luate, una pe care eu o consider total eronată și nedreaptă. Mulțumesc, o zi frumoasă! Mirel Curea”, arată acesta în editorial.