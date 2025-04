Decizia Meta face parte dintr-o serie de măsuri menite să protejeze utilizatorii tineri de riscurile online. Conform unui articol publicat de The Guardian, adolescenții sub 16 ani vor fi total excluși de la utilizarea funcției Live, iar cei între 16 și 18 ani vor avea restricții suplimentare.

Noile restricții: permisiunea părinților devine necesară

De acum înainte, adolescenții sub 16 ani vor putea să utilizeze funcția Live doar dacă obțin permisiunea părinților lor. Aceasta este doar una dintre noile modificări care vor afecta conturile tinerilor de pe platformele Meta. În plus, aceștia vor trebui să obțină acordul părinților pentru a dezactiva funcția de cenzurare automată a imaginilor care conțin nuditate suspectă în conversațiile private, ca măsură de protecție suplimentară.

Extinderea măsurilor de siguranță

Pe lângă interdicțiile impuse pe Instagram, Meta a extins și măsurile de siguranță pentru adolescenți la alte platforme, cum ar fi Facebook și Messenger. Aceste conturi vor fi disponibile inițial în Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Australia și Canada. Similar cu noile setări de pe Instagram, tinerii sub 16 ani vor avea nevoie de acordul părinților pentru a modifica parametrii contului, în timp ce adolescenții între 16 și 17 ani vor putea să facă schimbări independent.

Reacțiile organizațiilor pentru protecția copilului

Măsurile au fost salutate de organizațiile care luptă pentru siguranța copiilor online, cum ar fi NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children). Matthew Sowemimo, șeful politicii de siguranță pentru copii online la NSPCC, a declarat că, deși extinderea acestor măsuri este un pas în direcția corectă, Meta trebuie să ia măsuri mai proactive pentru a preveni apariția materialelor dăunătoare pe platformele sale.

„Pentru ca aceste schimbări să fie cu adevărat eficiente, ele trebuie să fie combinate cu măsuri proactive, astfel încât conținutul periculos să nu prolifereze pe Instagram, Facebook și Messenger în primul rând”, a afirmat Sowemimo.

Siguranța adolescenților, prioritate pentru meta

Cu noile măsuri implementate, Meta se angajează să ofere un mediu mai sigur pentru adolescenți pe platformele sale, punând un accent deosebit pe protecția acestora împotriva conținutului dăunător și interacțiunilor riscante. Totuși, există încă multe de făcut pentru a asigura un spațiu digital cu adevărat sigur pentru tinerii utilizatori.