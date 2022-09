Monica Tatoiu a ajuns în SUA fără bagaje. Vedeta și-a pierdut lucrurile în Olanda

În prezent, Monica Tatoiu se află în Statele Unite ale Americii. Vedeta a vrut să aibă parte de puțină liniște peste ocean. Din nefericire, însă, vacanța sa de vis s-a transformat rapid într-un adevărat coșmar.

Vedeta a trecut printr-un șoc teribil atunci când a aterizat avionul în Statele Unite ale Americii. La aerport, aceasta și-a dat seama că bagajele sale lipseau. Lucrurile ei fuseseră pierdute pe aeroportul din Amsterdam (Olanda). Din fericire, Monica Tatoiu a reușit să își recupereze lucrurile după două zile.

„Să ajungi în Statele Unite fără să ai posibilitatea să contactezi pe cineva și să nu-ți vină bagajele și să vii singur este groaznic. De-abia după două zile au venit bagajele, am avut noroc că aveau o culoare specială și bandă portocalie pentru a putea fi identificate în sutele de bagaje pierdute pe aeroportul din Amsterdam. Nu m-am așteptat ca în secolul 21, super informatizat, să nu ai posibilitatea să vorbești cu o persoană fizică în condițiile în care roboții erau dați peste cap. Ca să știm ce ne așteaptă, dacă în anii care vin ne lăsăm pe mâna roboților. Dacă se întrerupe și curentul electric… ăia suntem”, a declarat, duminică seară, Monica Tatoiu, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

O dietă de slăbit i-a pus în pericol sănătatea Monicăi Tatoiu

Aceasta nu este singura întâmplare nefericită din viața Monicăi Tatoiu. În această vară, vedeta s-a pus pe slăbit. Aceasta a ținut un regim strict, denumit „dieta balerina”, însă, această dietă de slăbit i-a pus în pericol sănătatea. Chiar dacă femeia de afaceri a reușit să slăbească cu acest regim în trecut, ea a recunoscut că s-a îngrășat mai mult decât înainte în momentul în care a încetat să urmeze „dieta balerina”.

„Dieta Balerina mi-a dat-o cineva pentru persoanele care merg neapărat la o nuntă, la un botez. Slăbești trei sau patru kilograme, nici nu mai știu, am ținut-o acum patru ani. M-am îngrășat mai mult decât am slăbit. E o chestie rapidă, ca să intri într-o rochie, să nu dai încă 500-600 de lei pe rochie”, a povestit Monica Tatoiu.

Din fericire, aceasta a descoperit o nouă modalitate de slăbit: alimentația echilibrată! Potrivit spuselor sale, există anumite principii care se bazează pe consecvență.

„Sunt niște principii care se bazează și pe consecvența ta. De trei ori pe zi, mănânci din 5 în 5 ore, în 30% din farfurie trebuie să fie legume, 30% trebuie să fie proteine, 30% fructe și 10% fibră. E important să bei 3 litri de apă pe zi și să nu mănânci cu două ore înainte să te culci. Așa am pus doar un kilogram în 2 ani”, a explicat ea.

„Cele mai multe kilograme le-am avut după ce am născut, 25 kg am luat la 40 de ani. Am fost în Africa de Sud și am probat rochiile pe care le mai aveam, dar nu-mi mai veneau și atunci am zis gata! Aveam 86 de kilograme”, a adăugat femeia de afaceri.