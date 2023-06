Mulțumirea oamenilor și aprecierea lor este cea mai importantă

Maria Cârneci mărturisește că mulțumirea oamenilor și aprecierea lor este mai importantă decât o sumă de bani primită, însă în ceea ce-i privește pe petrecăreți, cei mai generoși la nunți sunt socrii.

„Nu am cum să dau o sumă. Am luat și mai mult, și mai puțin de 10.000 de euro. Nu asta e suma pe care eu cânt, însă oamenii fiind mulțumiți … 20.000 de euro nu am luat. Oamenilor le-a plăcut, m-au cinstit, am mai făcut și o dedicație. Socrii sunt cu banii la nunți. Nu contează dacă îți dă 50 de lei – 100 de lei. Oamenii dau dedicații pentru miri, se bucură pentru ei”, a explicat cântăreața de muzică populară într-o emisiune la TV.

Artista a revenit recent în lumina reflectoarelor după o pauză luată din cauza decesului în 2019 a soțului ei, Romulus Petrescu, care a fost alături de ea timp de 40 de ani. Tragedia a avut un impact puternic asupra ei și a suferit enorm în urma pierderii.

Nu și-a revenit complet de la pierderea soțului

Cântăreața de muzică populară spune că soțul ei nu ar fi dorit să o vadă tristă și găsește putere și ușurare în amintirile și sprijinul pe care le-a de-a lungul timpului din partea lui. De asemenea, acesta a spus că își petrece timpul în compania celor dragi, astfel încât să treacă mai ușor peste durere.

„Încerc să fac bine. Nu e ușor, pentru că golul acesta lăsat, cum știi și tu și știu și cei care ne privesc, cred că nu va dispărea niciodată. Dar, cu ajutorul prietenilor, familiei, cele mici, pentru că sunt lumina ochilor mei, nepoțelele, încerc să nu pun la suflet chiar tot.

Încerc să mă bucur și, cred eu, de undeva, de acolo, dintr-o stea, îmi dă putere și Giani. I-ar fi plăcut să nu mă vadă niciodată tristă, și nu eram niciodată tristă, pentru că eu eram cu toate nebuniile, cu bancuri, cu manțocării, cu toate întâmplările, dar, simt eu așa, că nu știu dacă aș putea vreodată să fiu în lipsa lui, cum am fost atunci când eram împreună”, a spus Maria Cârneci la Prima TV.