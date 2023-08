O zi specială pentru Anca Țurcașiu

Binecunoscuta artistă Anca Țurcașiu a împărtășit pe rețelele de socializare un moment special din viața sa. În postarea sa de pe Facebook, artista și-a exprimat dragostea și recunoștința față de tatăl ei, cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere a acestuia.

Ea spune că tatăl ei a fost persoana care a avut un impact profund asupra vieții ei, învățând-o ce înseamnă iubirea și susținând-o să își urmeze pasiunea pentru poezie și, ulterior, să devină actriță.

„El e TATA. E cel care m-a învățat ce înseamnă iubirea. E cel care mi-a dat aripi să zbor! E cel pe care-l iubesc „definitiv”, așa cum spune el despre mine când își exprimă dragostea. Datorită lui sunt azi ceea ce sunt, pentru că în loc să-mi citească povești, seara la culcare, îmi citea poezii … Așa am ajuns actriță. Iubind poezia.

El e cel care întotdeauna a avut o vorbă bună, un zâmbet, o încurajare pentru toate situațiile prin care am trecut în viața asta….

Azi e ziua lui. Împlinește 86 de ani. Sunt atât de fericită că ESTE. LA MULȚI ANI, TATA! TE IUBESC „DEFINITIV”!”, a transmis Anca Țurcașiu într-o postare pe Facebook.

Artista nu exclude că se va recăsători

Anca Țurcașiu rămâne una dintre cele mai de succes artiste de la noi din țară. În ultimii trei ani însă, s-au schimbat multe lucruri în viața sa personală. A divorțat de soțul său după 22 de ani de căsnicie, iar fiul lor, Radu, s-a căsătorit anul trecut.

De când a divorțat, Anca Țurcașiu nu s-a mai implicat în nicio relație, dar este deschisă și crede cu siguranță că va găsi bărbatul potrivit pentru ea. Ea a mărturisit că a apelat la mai mulți specialiști pentru a putea trece peste divorț, mai exact la un psiholog și la un preot. De asemenea, a spus că nu exclude posibilitatea să se recăsătorească.

„Cineva acolo sus cred că mă iubește, pentru că am fost un om bun toată viața. Știu sigur că cineva acolo sus are grijă de mine să am o viață minunată. Am avut și un părinte, și un psiholog, dar nu mai vreau să vorbesc despre asta. Am conștientizat că trece timpul, că merit să trăiesc frumos, să am grijă de mine, să mă răsfăț. (…)

De recăsătorit, nu știu, habar nu am. Niciodată nu poți să spui niciodată, nu merg pe principiul ăsta, dar îmi doresc să simt din nou fluturi în stomac, ca oricine. Nu e greu niciodată. Nu știi niciodată ce ți se întâmplă, nu? Dacă ies acum din platou și pac … un fluturaș? Nu știu, nu vreau să mă gândesc că nu vreau să mă mai mărit sau ceva”, a spus ea în urmă cu ceva vreme în emisiunea lui Cătălin Măruță.