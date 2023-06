Anca Țurcașiu este într-o formă fizică de zile mari. Artista a recunoscut că nu a fost niciodată mai bine din toate punctele de vedere.

Zilele trecute, cântăreața a pozat din nou în costum de baie, spre încântarea fanilor care nu mai contenesc cu laudele la adresa siluetei sale de fotomodel.

Anca Țurcașiu s-a reinventat permanent, în cei aproape 40 de ani de carieră, fiind una dintre cele mai fresh și carismatice prezențe din showbiz. La 53 de ani, nu face excese alimentare, recunoaște că are tot timpul grijă la ce pune în farfurie și face sport zi de zi.

„Mă simt fabulos la 53 de ani! Aproape că nu-mi vine să cred în ce formă maximă a corpului, a minții și a sufletului mă aflu. Cred că nicicând nu am fost mai bine!

Am două sau trei mese pe zi, dar tot cu mare atenție. Folosesc combinații corecte de alimente: proteine plus legume. Proteine însemnând ouă sau pește.

Mănânc salate multe, mult verde în farfurie, fără ulei, fără grăsimi. Am eliminat lactatele, carnea, carbohidrații ca să păstrez o formă a corpului şi kilogramele pe care mi le doresc. Fac în fiecare zi o oră de sport pentru tonifiere musculară”, declara Anca Țurcașiu pentru revista VIVA!, acum câteva luni.

Nu mai consumă carne

Anca Țurcașiu nu ține vreo dietă anumite, însă de mai bine de 31 de ani nu mai consumă carne. De asemenea, a renunțat și la lactate din cauza afecțiunii articulare de care suferea.

„Nu am fost o carnivoră niciodată. Nu dau sfaturi. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Nu am făcut un caz din asta și nu am dat niciodată sfaturi.

Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm.

A fost însă foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm”, a povestit actrița în cadrul unei emisiuni TV.

S-a pus pe ultimul loc …

Anca Țurcașiu este o femeie liberă de aproximativ trei ani. Vedeta a pus capăt, în anul 2020, unui mariaj de aproape 23 de ani cu medicul stomatolog Cristian Georgescu, cu care are un băiat.

„N-am avut grijă de mine, să știi… până la divorț, eu nu am avut grijă de mine. Eu am fost căsătorită 23 ani, nu am avut grijă decât de ei. M-am lăsat întotdeauna pe ultimul loc și îmi pare rău, e singurul meu regret.

Că n-am avut grijă pentru că munceam îngrozitor de mult… veneam acasă noaptea, găteam, căram, fugeam, ziceai că sunt nebună, că trebuie eu să le fac pe toate. Dar, de la momentul acela, vreau să-ți spun că viața mi s-a schimbat radical. Eu sunt cred că 80% sunt altă persoană”, a mărturisit Anca Țurcașiu.