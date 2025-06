Doina Melinte a povestit că în anii de liceu a fost elevă la Liceul Economic Cooperatist din Bistrița, unde clădirea ce găzduia atât școala, cât și internatul, fusese în trecut o închisoare. Atmosfera apăsătoare și lipsa condițiilor au determinat-o să-i ceară tatălui să o ia acasă.

Fosta atletă a povestit că meniul cantinei era alcătuit aproape exclusiv din mâncare pe bază de carne de oaie, aliment pe care nu îl suporta. Mama ei îi trimitea săptămânal colete cu mâncare. În timp, dirigintele și personalul de la cantină i-au oferit alternative alimentare, mai ales după ce au realizat implicarea ei în sport.

Se dădea numai mâncare de oaie, nu era agreata mea. I-am dat telefon tatălui să vină să mă ia că nu m-au trimis la școală, m-au trimis la pușcărie. Și mămica, săraca, îmi trimitea colet în fiecare săptămână. După aceea, cei de la cantină, văzând că nu servesc, am început și sportul și diriginta mea ținea foarte mult la mine, aveau grijă să-mi dea altceva de mâncare”, a povestit Doina Melinte, potrivit Gândul .

Melinte a descris un regim spartan din perioada adolescenței: antrenamente zilnice, ore de studiu seara, și presiunea sistemului educațional. Mergea la antrenamente în uniforma școlară, cu bilet de voie semnat de director. Acesta o vedea ca viitoare economistă, nu sportivă, lucru care contrazicea dorințele ei.

„Eu mergeam la antrenament și când veneam, fetele se relaxau. Eu trebuia să încep să învăț pentru a doua zi. A fost un chin, dar am trecut ok. Mergeam la antrenament îmbrăcată în uniformă. Nu aveam voie … Cu bilet de voie de la director. Că directorul care era atunci, domnul Drăgan, a spus directorului școlii sportive că «eu pe asta nu vreau să o fac profesoară de educație fizică, vreau s-o fac economistă». Iar mie nu-mi plăcea economia, nu-mi plăcea contabilitatea”, își amintește Doina Melinte.