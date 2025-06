Noua fabrică Symmetrica include patru hale tehnologizate și poate livra zilnic aproximativ 50 de tiruri de produse finite.

Investiția reprezintă un nou pas major pentru industria românească de materiale de construcții și aduce cu sine atât un impuls economic regional, cât și oportunități noi de angajare pentru localnici.

Noua unitate de producție a fost construită pe structura unei vechi uzine industriale, anterior nefolosită, achiziționată de la Somaco Holding. Aceasta a fost complet modernizată și retehnologizată, devenind astfel unul dintre cele mai eficiente centre de producție din domeniu la nivel național.

Capacitatea operațională este considerabilă: zilnic pot pleca din fabrică până la 50 de tiruri încărcate cu produse, ceea ce situează unitatea printre cele mai productive din România. Mai mult, compania a integrat în complex și trei parcuri fotovoltaice, care acoperă aproximativ 70% din necesarul energetic al întregii platforme industriale.

„Preluarea, modernizarea și retehnologizarea fabricii achiziționate de la Somaco Holding a reprezentat un pas strategic pentru Symmetrica. Am extins capacitatea de producție, am creat noi locuri de muncă și am revitalizat tradiția industrială a zonei.

Este o dovadă că investițiile pe termen lung pot genera impact economic și social real pentru comunitate”, a declarat Sebastian Bobu, director executiv al companiei Symmetrica.