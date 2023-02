Reacția consilier politic al lui Volodimir Zelenski a venit după ce China a prezentat un plan cu 12 puncte pentru un armistiţiu în Ucraina.

Podoliak a scris pe Twitter că „orice ‘plan de pace’ doar cu un armistiţiu şi deci cu o nouă linie de demarcaţie şi continuarea ocupării teritoriului ucrainean nu are legătură cu pacea, ci cu îngheţarea războiului, înfrângerea Ucrainei şi următoarele etape al genocidului rusesc”.

Consilierul lui Volodimir Zelenski a spus că poziția țării sale este cunoscută

„Poziţia Ucrainei este cunoscută – retragerea trupelor ruse la frontierele din 1991”, a mai scris Mihailo Podoliak, conform reuters.com

Amintim că acesta se referea la frontierele ucrainene din momentul dezmembrării Uniunii Sovietice.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Federația Rusă trebuie să piardă războiul

Rusia trebuie să piardă războiul în Ucraina, astfel încât să nu mai încerce să cucerească alte teritorii pe care le-a controlat cândva, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, vineri, 24 februarie, când se împlineşte un an de când Rusia a declanşat o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei.

„Rusia trebuie să piardă în Ucraina”, a reiterat Volodimir Zelenski într-o declaraţie făcută prin videoconferinţă în cadrul unei reuniuni la Vilnius, capitala Lituaniei.

„Revanşismul rusesc trebuie să uite pentru totdeauna de Kiev, de Vilnius, de Chişinău şi de Varşovia, de fraţii noştri din Letonia şi Estonia, din Georgia şi din orice altă ţară care este acum ameninţată”, a declarat șeful statului ucrainean. Lituania, membră a NATO şi a Uniunii Europene, a fost sub controlul Moscovei în perioada sovietică.

Preşedintele Ucrainei a declarat și că în 24 februarie anul trecut milioane de ucraineni au ales să nu fugă, ci să înfrunte pericolul.

„Şi în acest an am rămas de neînvins. Ştim că 2023 va fi anul victoriei noastre”, arată șeful statului ucrainean.

„În 24 februarie, milioane dintre noi au făcut o alegere. Nu un steag alb, ci unul albastru şi galben. Să nu fugim, ci să înfruntăm. Să rezistăm şi să luptăm”, a afirmat Volodimir Zelenski. El s-a arătat încrezător că Ucraina va obţine victoria în acest an.

„A fost un an de durere, suferinţă, credinţă şi unitate. Şi în acest an am rămas de neînvins. Ştim că 2023 va fi anul victoriei noastre”, a subliniat Volodimir Zelenski.