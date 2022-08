Veste despre Ilie Năstase! Anunțul făcut chiar de fiica lui

Fiica adoptivă al lui Ilie Năstase din relația cu mariajul cu actrița Alexandra King l-a criticat din nou pe fostul tenismen. Charlotte Năstase susține că nu are o relație deloc bună cu Ilie Năstase și spune că nu l-ar mai fi văzut de când avea optsprezece ani.

„Am locuit în România patru ani, din 1996 până în 2000. Ultima dată când am mai fost în România aveam 16 ani. L-am mai văzut pe tatăl meu atunci când am împlinit 18 ani, la Paris. Atunci nu mi-am imaginat că lucrurile dintre noi vor ajunge aici. E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat!

Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta! Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă pe mine să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, a spus Charlotte Năstase într-un interviu oferit pentru click.ro

De asemenea, acesta a spus și că Ilie Năstase nu ar mai vrea să aibă de-a face cu ea.

„Se poate să fie vorba despre bani! În perioada Covidului i-am cerut să mă ajute cu chiria și el mi-a trimis 600 de dolari pe lună! Ca de Crăciun să vină să-mi spună să mă sinucid?! Dacă e vorba de bani, atunci cum se face că, în același timp, el i-a trimis fratelui meu mii de dolari în fiecare lună?!

Deci nu prea cred că e vorba neapărat despre bani. El a zis clar în înregistrare: Pentru că nu ai o viață, eu m-aș sinucide în locul tău. Ca să fiu sinceră, eu cred că el, pur și simplu, nu vrea să mai aibă de-a face cu mine, nu știu de ce pe mine întotdeauna tatăl meu m-a dat la spate, m-a părăsit”, a mai spus Charlotte Năstase.

Reacția lui Ilie Năstase

La scurt timp după acuzațiile lansate de Charlotte Năstase, fostul tenismen a reacționat și a spus că el a fost cel care i-a plătit școala. Totodată, acesta a subliniat și că i-a oferit mai mulți bani de-a lungul timpului și nu vrea să meargă în SUA deoarece familia lui este aici.

„Întrebați-o pe ea cine i-a plătit educația 10 ani la Școala Americană, vreo jumătate de milion de euro! Dacă nu sunt tată bun… Pentru ce? A muncit, a făcut ceva în viața ei ca să merite mai mult? Dacă dumneavoastră credeți că i-am dat numai 600 de dolari să trăiască în America, înseamnă că minte clonț!

M-am ocupat de ea cât am putut, dacă ea stă în America și a fost decizia ei să stea în America… Ea stă în America, eu stau la București… Eu știu ce am făcut pentru ea și fratele ei, de asemenea, adoptat. Le-am dat educație, care este cea mai importantă! Ce să fac? Să mă duc la New York să locuiesc? Am familia mea, aici, în România!”, a explicat Ilie Năstase la Antena Stars.