Guvernul Ciucă a luat această decizie prin Ordonanţă de Urgenţă la 30 decembrie 2021. Măsura introducerii contribuţiei personale pentru consultații în cabinetul medicului în regim ambulatoriu și cea pentru analize și investigații medicale la unităţile private ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

Contribuția personală este o diferență între cât se decontează din Fond și cât este tariful perceput, mai apropiat de costul real. Coplata este de asemenea un transfer financiar în sistem, dar nu are o legătură directă cu costul real. Coplata s-a aplicat în spitale din România acum ceva timp, fără succes, fiind vorba despre o sumă simbolică de 10 lei pentru o internare.

„Distincția de făcut aici este că scopul coplății nu este să acopere diferența dintre tariful decontat și costul real. Scopul coplății este să dirijeze comportamentul celor care caută servicii medicale pentru a descuraja o utilizare abuzivă a acestora”, explica în vara anului trecut fostul președintele CNAS, Adrian Gheorghe.

Ce spunea Raed Arafat despre această decizie?

La rândul său, șeful DSU, Raed Arafat, declara că impactul va fi mare, mai ales pentru oamenii de rând, care au venituri reduse și ar putea crea inechitate.

„Impactul ei poate fi unul foarte mare pentru omul de rând, mai ales cel care nu are bani. Din ce-am văzut eu, vulnerabilitățile acestei ordonanțe sunt următoarele: permiți unui sector să ia bani în plus față de ce ia de la CNAS, deci accesează fondurile CNAS, dar bani sunt în plus, comparativ cu sectorul public.

După care, avem medici care lucrează în ambele sectoare deodată, ceea ce înseamnă mutarea bolnavilor, pentru că e foarte ușor să spui că eu nu am ce îmi trebuie aici, du-te dincolo și acolo te trezești că ai de plătit 80.000 de lei, 100.000 de lei. Deci nu vorbim despre 10 lei, vorbim de niște sume imense, ceea ce clar va crea inechitate”, a spus Raed Arafat în cadrul emisiunii de la EVZ Play.

Patronatele atrag atenția asupra riscurilor

De asemenea, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – Palmed, atrăgea atenția asupra contribuției personale. Patronatele spuneau că există un risc de limitare a accesului la servicii medicale prin prorogarea acesteia, care ar fi trebuit să intre în vigoare în acest an.

„Prorogarea termenului de aplicare a prevederilor cu privire la contribuția personală, care poate fi plătită de asigurați, pentru unele servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, în condițiile în care ei optează ca aceste servicii să fie acordate de furnizori privați, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, este o măsură care are ca efect reducerea accesului la servicii medicale, întrucât furnizorii privați nu pot acoperi costurile reale pe care le implică unele analize și investigații”, consideră Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – Palmed.