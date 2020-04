Ministrul de Interne Marcel Vela se arată nemulțumit de reacțiile unor politicieni, legate de ultimele măsuri și anunțuri făcute de autorități, pe fondul epidemiei de coronavirus.

Vela face apel la oamenii politici să renunțe la politicianism și să nu încerce să se ”urce pe valul pandemiei”. Mai mult decât atât, ministrul de Interne a lansat acuzații foarte grave la adresa adversarilor politici.

”Mesajul meu către aceste partide este unul foarte simplu: uitați că sunteți politicieni, asta pentru că virusul nu alege între stânga și drepta. Acum trebuie să uităm despre doctrine și rivalități politice, să luptăm cu toții împotriva acestui coronavirus.

Am văzut și eu acum politicieni care au luat scoruri foarte mcii în 2019 și au găsit de cuviință să se urce pe valul pandemiei”, a spus Marcel Vela, la Realitatea Plus.

”M-au dezamăgit profund!”

”Ei își imaginează că în 2020 vor lua 120%, dar le dau o veste foarte proastă: vor râmâne în istorie drept politicienii care au pus interesul personal înaintea interesului național.

Pe unii dintre acești oameni îi cunosc și i-am respectat. M-au dezamăgit profund!”, a adăugat ministrul.

Într-o altă intervenție televizată, Vela a precizat că avea informații despre faptul că primari PSD incitau oamenii să meargă în număr mare la biserică, motiv pentru care a decis, la propunerea Bisericii Ortodoxe Române, să încheie acordul dintre BOR și Ministerul de Interne.

”Diversiuni de la PSD”

”E un fake news că e un scandal și lumea e nemulțumită. Președintele a fost de acord cu acest lucru, la fel ca și Prim-Ministrul Orban. Aceste măsuri vreau să vă asigur că vin în sprijinul populației.

Dacă nu am fi luată această decizie, în noaptea de Înviere ieșeau mulți oameni și era imposibil să fie opriți de forțele de ordine. Plus că dacă am fi luat decizia de a îi opri am fi născut multe polemici între oameni și forțe de ordine.

Oamenii n-ar fi înțeles, din credință că sunt Sfintele Paști s-ar fi dus la Biserică. Pentru sâmbătă sunt suficient de mulți cetățeni de bine din alte partide care vor să facă mici diversiuni care să ducă la un fel de 10 august, să stârnească credincioșii să asalteze bisericile.

Eu nu am vrut să se ajungă la asta în care cetățenii stârniți de primari PSD-iști se duceau grămadă la biserică. Aveam informații în acest sens”, a declarat miercuri Ministrul Internelor, la Digi24.

PSD reacționează dur!

”Mi se pare că este o declarație iresponsabilă, deosebit de periculoasă și chiar ticăloasă. Arată, practic, disprețul față de cetățenii români, sugerând că nu se duc la biserică din credință, ci se duc la biserică pentru că-i mobilizează primarii sau alți lideri politici.

Acest dispreț față de români e absolut intolerabil, indiferent că e vorba de Vela, Orban sau Iohannis. Din punctul meu de vedere, ministrul ar fi fost primul chemat să manifeste decență, autocontrol și reținere.

Eu n-am informațiile pe care le are el, dar, cu siguranță, oamenii nu se duc la Înviere la Biserică, indiferent de altă ocazie, pentru că-i îndeamnă primarul sau un lider politic, se duc la biserică din credință.

Dacă Vela n-a înțeles acest lucru până la această vârstă, e foarte grav, dar n-aș vrea să se transforme problema lui într-o problemă pentru toți. Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să manifeste mai multă decență și mai multă reținere, este o perioadă tensionată, deosebit de sensibilă și orice fel de asemenea afirmație iresponsabilă poate crea consecințe negative grave.

În ceea ce ne privește, PSD, nici prin decizie politică, nici prin lideri politici, n-a îndemnat vreodată la încălcarea legii, la nerespectarea măsurilor de prevenire și combatere a epidemiei și, în general, nu a făcut nimic care să pună în pericol buna funcționare a autorităților publice” a fost reacția lui Șerban Nicolae, conform dcnews.ro.