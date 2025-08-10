În acest context, Guvernul pregătește măsuri care să corecteze dezechilibrele din sistem, printre care și revizuirea condițiilor de pensionare pentru anumite categorii profesionale. Autoritățile subliniază că, pentru a asigura resursele necesare funcționării statului, este vitală creșterea numărului de oameni activi pe piața muncii și crearea unor condiții reale pentru dezvoltare economică.

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția, în cadrul unei emisiuni televizate, că România se confruntă cu un dezechilibru major în ceea ce privește forța de muncă activă. Potrivit acestuia, țara noastră se află pe penultimul loc în Europa la numărul de persoane implicate în economie, în special în categoria celor de peste 55 de ani apți de muncă.

Problema este accentuată de numărul mare de pensionări efectuate prea devreme, care reduc drastic baza populației active.

„Acest pachet vine să corecteze niște nedreptăți, niște acumulări negative care au fost în acești ani, cum sunt aspectele care țin de pensionarea magistraților. Avem o realitate în România pe care nu o putem nega. Suntem pe penultimul loc din Europa din punct de vedere al populației active, a populației implicate în economie, din cei care sunt apți de muncă dintre peste 55 de ani”, a precizat premierul Bolojan, conform Antena 3.

Șeful Guvernului a subliniat că în România există pensii care nu sunt corelate cu volumul de muncă prestat pe parcursul unei cariere scurte. Această situație afectează sustenabilitatea sistemului public de pensii și pune presiune pe bugetul de stat.

Bolojan a explicat că veniturile publice provin exclusiv din munca și contribuțiile cetățenilor, iar pentru a crește resursele financiare ale statului este esențial să existe mai mulți oameni activi pe piața muncii.

„Practic, jumătate din români nu mai sunt implicați într-o formă de muncă contractuală. Asta pentru că avem pensionări prea rapide, avem uneori pensii care nu reflectă volumul de muncă pe care l-ai prestat de-a lungul unei scurte cariere”, a declarat premierul.

Premierul a arătat că soluțiile pentru a îmbunătăți situația economică sunt limitate: fie creșterea numărului de persoane implicate în economie, fie majorarea taxelor, fie împrumuturile, care în final se plătesc tot din banii contribuabililor.

În paralel cu corectarea unor nedreptăți din sistem, Bolojan consideră că trebuie create condiții pentru dezvoltarea economică, astfel încât România să poată susține pe termen lung un nivel decent al pensiilor și al serviciilor publice.