Programul Oltentic Muse este organizat de Oltentic și EconomieRurala.ro și își propune să consolideze poziționarea județului Vâlcea ca destinație turistică construită în jurul identității locale.

Localitățile incluse în prima ediție sunt Govora, Drăgășani, Costești, Horezu, Vaideeni, Măldărești, Bujoreni și Băile Olănești.

Organizatorii subliniază că inițiativa nu este dedicată exclusiv mediului HoReCa sau segmentului B2B, ci se adresează turiștilor interesați de experiențe autentice, comunității locale, producătorilor și antreprenorilor din județ, jurnaliștilor și creatorilor de conținut, investitorilor și reprezentanților administrației publice.

Un obiectiv central al programului este consolidarea dialogului între antreprenorii locali și structurile relevante ale administrației, într-un cadru colaborativ.

„Administrația publică contribuie la succesul acestui eveniment cu expertiză, prin implicarea specialiștilor din structurile-cheie și prin sprijin instituțional, însă fără alocare bugetară pentru organizarea ediției 2026. Ne-am dorit mult să venim cu acest model și să arătăm că se poate printr-un parteneriat calibrat, făcând apel la resursele pe care deja le avem în comunitate, fără să punem presiune pe bugetul public local, într-un an dificil din punct de vedere economic”, declară Raluca Dumitrana, fondatoarea EconomieRurala.ro și organizatoarea evenimentului Oltentic Muse.

Ediția de primăvară 2026 este susținută direct de peste 40 de parteneri privați – unități de cazare, restaurante, crame și producători locali – care contribuie la conturarea unui program coerent de promovare a județului.

„Ne dorim să construim un model prin care comunitatea locală își asumă rolul de ambasador al propriei identități. Oltentic Muse este despre colaborare, coerență și despre viitorul strategic al Vâlcii ca destinație turistică. Nu putem construi de unii singuri și nici nu putem fi izolați de restul comunității de antreprenori”, declară Otilia Loidl, fondatoarea Hanului Vatra și a platformei Oltentic.

Programul include infotripuri dedicate unui grup de peste 30 de influenceri și jurnaliști naționali, împărțiți între zonele Horezu și Drăgășani, pentru explorarea obiectivelor și experiențelor locale.

La Casa de Cultură „Constantin Brâncoveanu” din Horezu va avea loc un târg al producătorilor locali, completat de un moment artistic susținut de Ansamblul Irini. La Hanul Vatra este programat un recital de pian și o scenetă de teatru, acompaniate de un brunch cu produse locale.

În Băile Olănești, la Aqua Park TISA, este organizat un eveniment de networking dedicat influencerilor și jurnaliștilor, iar în zona Drăgășani sunt programate vizite la crame, degustări de vinuri locale și asocieri cu brânzeturi din zonă.

Programul pune accent și pe valorificarea Culelor din Măldărești, promovate ca patrimoniu imobil integrat într-o experiență turistică vie. Gastronomia este un pilon central al inițiativei, iar jurnalistul Cosmin Dragomir va susține o intervenție despre importanța țestului oltenesc ca element identitar și potențială propunere pentru patrimoniul UNESCO.

Organizatorii descriu programul drept o premieră pentru județ, prin amploarea parteneriatului dintre mediul privat, administrație, producători, media și creatori de conținut.

„Este pentru prima dată când în Vâlcea se coagulează, într-un singur cadru atât de amplu, întreaga comunitate relevantă din jurul turismului și gastronomiei – antreprenori, producători, administrație publică, media și creatori de conținut. Ne dorim să continuăm și pe viitor, să consolidăm parteneriatele cu actorii locali din mediul privat și public și să extindem programul în mai multe localități din Vâlcea, iar ulterior în Oltenia”, declară Otilia Loidl.

Inspirat de simbolistica Mărțișorului, Oltentic Muse propune o narațiune despre întâlnirea dintre tradiție și prezent, rural și urban, patrimoniu și viitor, fiind gândit ca un program recurent, menit să contribuie pe termen lung la poziționarea strategică a Vâlcii ca destinație turistică autentică și coerentă.