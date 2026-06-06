Val de concedieri la orizont: Fundația Britanică a Inimii va închide 150 de magazine caritabile pe fondul crizei comerțului cu amănuntul

Fundația Britanică a Inimii a anunțat că va închide aproximativ 150 de magazine caritabile din Marea Britanie până în anul 2028, după o analiză a operațiunilor sale de retail. Decizia vine pe fondul creșterii costurilor și al schimbării comportamentului consumatorilor.

Fundația Britanică a Inimii, organizația caritabilă care are 640 de magazine în Marea Britanie, a informat că magazinele sale s-au confruntat cu provocări din cauza creșterii costurilor de operare și a schimbării obiceiurilor clienților. În prezent, unele dintre magazinele sale „nu mai sunt sustenabile financiar”. Astfel că va închide aproximativ 150 de magazine în următorii doi ani financiari. Aproximativ 90 de magazine se vor închide până la sfârșitul lunii martie 2027, iar restul până în martie 2028. Va exista, de asemenea, o reducere a echipei centrale a organizației caritabile care susține operațiunile de retail.

Anunțul a venit după o analiză detaliată a operațiunilor sale de retail. Organizația caritabilă se confruntă cu creșterea costurilor de operare și schimbarea obiceiurilor clienților.

Directorul executiv, Dr. Charmaine Griffiths, a declarat că magazinele sale se confruntă cu un „mediu comercial excepțional de dificil” și că schimbările au fost concepute pentru a asigura că rețeaua de magazine „rămâne sustenabilă din punct de vedere comercial”.

„Magazinele noastre înseamnă enorm pentru colegii noștri, voluntarii străluciți și comunitățile din Marea Britanie. Sunt locuri unde oamenii se reunesc pentru a dona, a face cumpărături și a face voluntariat, contribuind la o diferență reală în viețile afectate de boli cardiovasculare. Știm că aceasta va fi o perioadă dificilă pentru colegii și voluntarii noștri dedicați din magazinele afectate și subliniem profunda noastră apreciere și recunoștință pentru tot ceea ce au făcut pentru BHF și comunitățile pe care le deservesc. Bolile cardiovasculare rămân una dintre cele mai mari cauze de deces din Marea Britanie, iar prioritatea noastră este finanțarea cercetării pentru a salva vieți. ”, a adăugat Griffiths.

Fundația Britanică a Inimii va continua să opereze rețeaua sa extinsă de magazine și platforme de vânzare cu amănuntul online, inclusiv prin intermediul site-ului său web și eBay, și va reflecta schimbarea comportamentelor de cumpărături ale clienților și a obiceiurilor de donatori în anii următori. În ciuda presiunilor, poziția sa financiară generală rămâne sănătoasă.

Organizația caritabilă va publica pe site-ul său web locațiile magazinelor care urmează să fie închise în acest an financiar, după ce lucrătorii afectați de închideri vor fi notificați.