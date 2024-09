Marți, Peter Szijjarto a participat la o reuniune ministerială care a avut loc la Palatul Victoria din București. În cadrul acesteia, el a spus că interesul României și Ungariei este mare atunci când vorbim despre aderarea la spațiul Schengen, deoarece vor dispărea cozile lungi de la graniță.

Potrivit lui, dacă țara noastră va face parte din spațiul Schengen, s-ar putea deschide zece noi puncte de trecere a frontierei.

De asemenea, a spus Szijjarto, dacă România aderă la spațiul Schengen, comerțul dintre cele două țări va fi mult mai simplu.

Cât despre Bulgaria, șeful diplomației maghiare a spus că este pregătită să adere la spațul Schengen și nu înțelege de ce acest lucru nu s-a întâmplat până acum.

Marți, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și ministrul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, au semnat un acord pentru modificarea unei înțelegeri anterioare între România și Ungaria.

Această înțelegere, semnată inițial la Szeged pe 21 octombrie 2008, se axează pe colaborarea dintre cele două țări în prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere.

Oficialul ungar se află într-o vizită la București în cadrul Reuniunii ministeriale din cadrul cooperării cvadrilaterale pentru Parteneriatul Strategic în domeniul dezvoltării și transportului energiei verzi, care include România, Ungaria, Azerbaidjan și Georgia.

Cu această ocazie, cei doi demnitari au discutat despre relația bilaterală și au convenit asupra importanței îmbunătățirii dialogului în cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două țări, pentru a dezvolta legături solide și pragmatice, conform informațiilor furnizate de MAI.

De asemenea, s-a exprimat interesul de a menține o abordare deschisă, axată pe proiecte concrete și pe consolidarea cooperării sectoriale, în beneficiul cetățenilor ambelor state.

Ministrul român de Interne a subliniat dialogul activ între instituțiile responsabile pentru afaceri interne din România și Ungaria, menționând că împărtășește aceleași puncte de vedere cu omologul său de la Budapesta, Sandor Pinter, în ceea ce privește cooperarea eficientă dintre cele două instituții.

Comunicarea a evidențiat, de asemenea, că combaterea criminalității organizate și a migrației ilegale sunt priorități pentru ministerele de profil din ambele țări, fiind deja stabilite direcții de acțiune în acest sens.

Totodată, Cătălin Predoiu a subliniat importanța dialogului constant pe care România îl întreține cu statele membre ale Uniunii Europene pe această temă. El a accentuat că pentru țara noastră este esențială aprobarea deciziei de eliminare a controalelor la frontierele interne terestre până la sfârșitul acestui an.

„Rezultatele sunt pe masă, cifrele nu mint – România a înregistrat, în ultimul an, rezultate remarcabile în combaterea migraţiei ilegale – reducând acest fenomen la cifre aproape de zero. Spaţiul Schengen va fi mai puternic cu România în interiorul său, am demonstrat acest lucru în perioada care s-a scurs de la aderarea cu frontierele aeriene şi maritime. Am obţinut rezultate bune, reflectate în statistici oficiale şi vom continua să ne concentrăm pe combaterea criminalităţii organizate”, a declarat acesta, citat în comunicat.