Marcel Ciolacu spune că a discutat, la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Subiectul abordat a fost intrarea completă a României în spațiul Schengen.

Ciolacu a susținut că România este susținută. Totuși, în primă fază se așteaptă finalizarea alegerilor din Austria. Ulterior, se va încerca o altă negociere cu noul Guvern de la Viena.

Mai mult, șeful PSD a susținut și că Ursula von der Leyen ar fi „unul dintre cei mai mari susținători ai României” și va fi cu ochii pe situație „pas cu pas”. Ciolacu a spus apoi că nu vrea să intre în detalii.

„Ursula von der Leyen știți foarte bine că a fost unul dintre cei mai mari susținători ai României. Nu vreau să intru în detalii, dar am discutat. Așteptăm alegerile din Austria, care vor avea loc în Austria. Dacă partidul care face parte din S&D va fi cooptat la guvernare, atunci lucrurile se vor clarifica. Actualul premier al Austriei este din PPE, același partid din care face parte și PNL.

Categoric, România va intra în Schengen, dar ne trebuie o abordare matură și înțeleaptă. Eu am o abordare total diferită față de cei dinaintea noastră. Ați văzut că am intrat cu dreptul în spațiul Schengen aerian și maritim. Am fost împreună la aeroport și ați văzut cât de ușor a fost. Ursula von der Leyen este cel mai mare susținător al nostru și va fi alături de noi pas cu pas”, a spus șeful PSD.