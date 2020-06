Unul din noii recruţi atraşi de stabilitatea locului de muncă în armată este şi Peter Kamondai, în vârstă de 27 de ani, care şi-a deschis un cabinet de kinetofizioterapie când pandemia de coronavirus a lovit Ungaria. Faptul că soţia lui este însărcinată nu i-a oferit altă alegere decât să se înroleze în armată. „Soţia mea va naşte în curând iar carantina nu mi-a dat altă alegere. Ceea ce vreau acum este un venit stabil de la stat”, a explicat Kamondai pentru AFP de pe un teren de antrenament situat în apropiere de Györ, 120 kilometri vest de Budapesta.

După un examen medical, cadeţii vor încep un curs de pregătire de şapte luni la finalul căreia vor putea opta pentru o posibilă carieră de soldat, inginer, informatician, şofer sau bucătar în cadrul armatei.

Viitorul tătic nu este singurul care a decis să îşi servească patria. Potrivit maiorului Tamas Durgo, responsabil cu recrutarea naţională, „numărul candidaţilor s-a dublat de la debutul crizei”. La rândul său, Ministerul Apărării de la Budapesta informează că 2.500 de cereri au fost depuse în ultima săptămână iar 900 dintre solicitanţi au început pregătirea militară graţie unei proceduri de înrolare simplificată.

Înrăutăţirea perspectivelor economice

Motivul pentru acest interes crescut în cariera militară este înrăutăţirea perspectivelor economice în Ungaria, la fel ca şi în restul Uniunii Europene. Economia ungară înregistra performanţe bune înainte de criză, cu un avans al Produsului Intern Brut de 4,9% în 2019 şi o rată a şomajului apropiată de zero. Din cauza pandemiei de COVID-19, economia ungară ar putea să se contracte cu 8% în acest an, şi posibil chiar cu 10% în cazul în care va apărea un al doilea val de infecţii, susţine Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD). În plus, şomerii primesc o indemnizaţie cuprinsă între 200 şi 350 de euro pe lună, în funcţie de ultimul lor salariu, pentru o perioadă de maxim trei luni.

În paralel, ponderea din PIB alocată Apărării de guvernele succesive conduse de Viktor Orban a crescut de la 0,95% în 2013 la 1,21% în 2019. În plus, de la venirea sa la putere în 2010, Viktor Orban a pus accentul pe educaţia patriotică în şcoli. Recent, armata ungară a anunţat că vrea să deschisă zece noi licee cu profil militar în următorii zece ani.

Promovarea armatei face parte integrantă din proiectul de societate pe care Viktor Orban l-a definit în 2019 drept o „revoluţie conservatoare”: restabilirea în Ungaria a valorilor tradiţionale bazate pe ordine şi „valorile creştine”.