Așadar, Emmanuel Macron îl primește pe Viktor Orban la Palatul Elysee, în cadrul unui „dineu de lucru”. Acesta vrea să-l convingă pe premierul maghiar să renunțe la blocarea ajutoarelor suplimentare pentru Ucraina. Anunțul a venit înaintea summit-ului Consiliului European.

Amintim că anunțul a venit cu o săptămână înainte de un summit important, în care se vor discuta decizii importante pentru viitorul Ucrainei. Evenimentul este programat pentru 14 și 15 decembrie.

Printre subiectele care vor fi discutate se numără „sprijinul european pentru Ucraina” și chestiuni „legate de extinderea și reforma” UE, potrivit informațiilor transmise de președinția franceză.

Anterior, Viktor Orban a subliniat categoric că se va opune pachetului de 50 de miliarde de euro cerut de Comisia Europeană pentru Kiev. Acesta este și împotriva deschiderii negocierilor de aderare a Ucrainei la UE.

Cu altă ocazie, acesta a subliniat că UE ar trebui să consacreze resursele pentru a face pace, ci nu pentru a finanța războiul. Postarea poate fi vizualizată aici.

It is clear that the proposal of the @EU_Commission on Ukraine’s EU accession is unfounded and poorly prepared. There is no place for it on the agenda of the December #EUCO ! pic.twitter.com/4uRFP4nEhx

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 3, 2023