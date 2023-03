Un număr de 5.511 de firme au fost radiate la nivel naţional în ianuarie 2023, cu 4,45% mai multe comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform statisticilor Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 856 (plus 17,58% faţă de ianuarie 2022) şi în judeţele Timiş- 260 (plus 8,79%), Constanţa – 257 (plus 1,98%) şi Cluj – 254 (plus 14,93%), potrivit Agerpres.

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 30 (în scădere cu 3,23% faţă de ianuarie 2022), Giurgiu – 37 (minus 27,45%), Covasna – 43 (plus 2,38%) şi Mehedinţi – 43 (minus 18,87%).

La aceste cifre, trebuie ținut, însă, seama și de numărul de firme din zonele respective. De exemplu, este normal ca Bucureștiul să fie cu cele mai multe firme radiate având în vedere că în Capitală există cele mai multe societăți, comparativ cu alte orașe/județe.

Neamț, Vâlcea și Giurgiu sunt în scădere

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Bistriţa-Năsăud (plus 122,22%), Bacău (plus 48,62%) şi Hunedoara (plus 37,21%).

În perioada analizată, cele mai mari scăderi ale numărului de radieri au fost consemnate în judeţele Neamţ (minus 31,03%), Vâlcea (minus 30,84%) şi Giurgiu (minus 27,45%).

Service-urile auto se împuținează

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 1.440 (minus 1,3% raportat la ianuarie 2022), construcţii – 501 (plus 5,92%%) şi transport şi depozitare – 455 (plus 21,66%).

La capitolul PFA-uri, ponderea o dețin bărbații

Conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), în România existau, la final de 2022, 430.073 de PFA-uri active. Dintre acestea, anul trecut s-au înființat 31.862 de PFA-uri la nivel național (cu 11% mai mult decât în 2021), iar din acest total, SOLO a înființat aproximativ 11%.

Aceleași statistici arată că, din totalul PFA-urilor existente la nivel național, 60% sunt deținute de bărbați și 40% de către femei. Trendul este reflectat și de datele analizate de SOLO – 64% dintre PFA-urile înființate și administrate în platformă sunt deținute de bărbați, iar 36% de către femei.

Cele mai multe PFA-uri sunt în București

În topul județelor cu cel mai mare număr de PFA-uri active se află București, cu un număr total de 33.871 PFA-uri (dintre care 6.439 înființate în 2022), urmat de Cluj, cu un număr total de 20.972 PFA-uri (1.998 înființate în 2022), și Bihor, cu un număr total de 20.078 PFA-uri (1.509 înființate în 2022).

La nivel național, datele istorice arată că cel mai comun domeniu pentru care oamenii aleg să își înființeze un PFA este agricultura. Cu toate acestea, ultimii ani au adus schimbări considerabile în zona de servicii.

Dinamica pieței a făcut ca PFA-ul să fie o opțiune foarte bună pentru cei care activează în domenii precum IT&C, marketing sau curierat și ride-sharing.