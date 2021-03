Pandemia de coronavirus continuă să își arate colții, arată noul bilanț coronavirus la nivel național. Potrivit informațiilor oferite de către Grupul de Comunicare Strategică, numărul celor găsiți cu coronavirus a crescut din nou. În acest context, oamenii se gândesc la posibilitatea unui al treilea val al pandemiei și la probabilitatea de a fi închiși, din nou, în case.

Pentru a lămuri acest aspect, jurnaliștii de la g4media.ro au realizat un interviu cu premierul Florin Cîțu în care l-au întrebat dacă România se poate confrunta cu un al treilea val al pandemiei de coronavirus.

Șeful Guvernului a explicat că Institutul Național de Sănătate Publică are mai multe scenarii cu privire la evoluția pandemiei și că cel mai pesimit dintre ele reprezintă creșterea cazurilor cu 8 procente. Primul om în Guvern a mai spus că, momentan, ne aflăm în scenariul optimist în care creșterea cazurilor este de doar 2 procente.

”Mă uit pe date: sunt mai multe scenarii de lucru la INSP, cel mai pesimist era creștere de 8% (a cazurilor), cel mai optimist de 2%. Se pare că suntem pe cel optimist. Vom vedea dacă e nevoie să luăm alte decizii. Pentru mine important – și asta am reușit și anul trecut – e să nu închidem economia. E esențial.”, spune premierul.

Florin Cîțu a precizat, ulterior, că este important ca economia să rămână deschisă chiar dacă a fost aplicată măsura închiderii magazinelor la ora 21:00.

”Și anul trecut în noiembrie, când am luat deciziile, am zis că deținem deschise magazinele doar până la 9 seara, dar am vrut să mă asigur că magazinele pot livra noaptea, să fie deschise noaptea, chiar dacă populația nu putea merge la magazin.

Secretul nostru, față de alte țări, a fost că am ținut economia deschisă. Așa am plătit pentru pandemie. Trebuie să meargă mână în mână: dacă vrei să ai oameni sănătoși trebuie să ai economie puternică, dacă vrei să ai oameni sănătoși trebuie să ai oameni sănătoși.”, mai spune Florin Cîțu.