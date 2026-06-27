Un fulger lovește o fântână arteziană în Wrocław în timp ce copii se jucau în apropiere
O cameră de supraveghere a înregistrat momentul în care un fulger a lovit o fântână arteziană în Wrocław, Polonia, în timp ce mai mulți copii se aflau în apropiere și se jucau la câțiva metri distanță.
Evenimentul s-a petrecut la fântâna multimedia situată lângă Sala Centenarului, un obiectiv inclus în patrimoniul mondial UNESCO din Wrocław. Deși fulgerul a provocat pagube semnificative instalației fântânii, nu au fost raportate victime sau persoane rănite în urma incidentului.
@elpais
Un grupo de niños se refrescaban en la fuente del Centro Centenario de Breslavia (Polonia), cuando un rayo cayó muy cerca de donde jugaban en plena ola de calor. Los portavoces del monumento se mostraron aliviados que de ninguno resultó heridos pero anunciaron daños graves en la fuente. #polonia #breslavia #oladecalor #noticiastiktok #viral
Autoritățile: un noroc că nimeni nu a fost rănit
Un purtător de cuvânt al administrației Sălii Centenarului a declarat că s-a produs „un noroc imens”, deoarece fântâna a preluat descărcarea electrică fără a afecta persoanele aflate în apropiere. Acesta a subliniat că situația putea fi mult mai gravă, având în vedere că în zona respectivă se aflau copii.
În urma impactului, au fost anulate spectacolele multimedia care urmau să aibă loc la fântână, până când reparațiile vor fi finalizate. Autoritățile locale au inițiat o evaluare a daunelor și un plan de restaurare a instalației afectate.
Contextul valului de căldură extremă în Europa
Incidentul a survenit în contextul unui val de căldură extremă ce afectează aproape întreaga Europă, condiții meteorologice care au generat furtuni puternice și descărcări electrice frecvente în regiune.
Sala Centenarului, cunoscută în limba poloneză ca Hala Stulecia, este o clădire emblematică și multifunctională, folosită pentru evenimente sportive, culturale și de divertisment. Construirea sa datează din începutul secolului XX, iar în 2006 a fost inclusă pe lista patrimoniului mondial UNESCO datorită valorii sale arhitecturale și istorice.
Fântâna multimedia din apropierea sălii este un punct de atracție popular atât pentru localnici, cât și pentru turiști, oferind spectacole de apă, lumină și sunet. Incidentul recent a atras atenția asupra necesității unor măsuri suplimentare de siguranță în astfel de spații publice expuse condițiilor meteorologice extreme.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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