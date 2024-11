Tragedie în fotbal. Fundașul José Hugo de la Cruz Meza, în vârstă de 39 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost lovit de fulger în timpul unui meci. Incidentul șocant a avut loc pe stadionul Coto Coto din Chilca, în jurul orei 16:00, în timpul unui turneu regional între echipele Juventud Bellavista și Familia Chocca.

În aceeași împrejurare, portarul Juan Choca a fost grav rănit și a ajuns la spital cu arsuri severe, conform L’Équipe.

Meciul de fotbal se desfășura sub o furtună. În acest context, organizatorii au fost nevoiți să oprească jocul din cauza condițiilor meteo.

Chiar în momentul în care jucătorii părăseau terenul, fulgerul a lovit, lăsându-l pe José Hugo de la Cruz Meza fără viață și provocând răni grave altor fotbaliști, printre care și portarul echipei.

Potrivit presei locale și publicației Mundo Deportivo, toți cei afectați au fost transportați de urgență la spitalul Carrión din Huancayo. Medicii au constatat decesul lui Meza la sosirea sa în spital, iar Choca a fost internat în stare gravă, având arsuri severe. Starea celorlalți jucători afectați de trăsnet nu a fost încă comunicată.

Turneul regional din Chilca, organizat în provincia Huancayo, este un eveniment sportiv de mare importanță pentru comunitatea locală. Echipelor locale Juventud Bellavista și Familia Chocca li se acordă de obicei sprijin din partea suporterilor, iar meciurile sunt urmărite de mulți localnici.

Totuși, condițiile meteorologice nefavorabile din acea zi au dus la un deznodământ tragic și la întreruperea meciului după doar 22 de minute.

Evenimentele dramatice petrecute pe stadionul Coto Coto aduc din nou în discuție importanța siguranței în sporturile de exterior, în special pe timp de furtună.

