Un cunoscut psihiatru, mesaj dur pentru Florin Cîțu: Ce caută premierul României într-o decizie medicală

În acest context, cunoscutul psihiatru Gabriel Diaconu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj în care este revoltat de declarația premierului. Psihiatrul spune că prim ministrul nu are ce căuta într-o decizie medicală.

Mesajul acestuia la adresa lui Florin Cîțu este extrem de dur, psihiatrul considerând că ceea ce a făcut premierul s-ar putea încadra la trafic de influență.

”N-am întâlnit încă om pe care să nu-l tenteze, odată prins cu ştuţ şi harnaşament puterii, să arate el cum ştie să facă trafic de influenţă şi să scape basma curată. Am înţeles că premierul României se pricepe şi la economie, şi la salvat suflete. Vorbeşte scurt, emite consoane în rafală. Are şi-un fotograf meseriaş. Are şi profesor de dicţie. Ce n-am înţeles e dacă domnia sa a citit vreodată articolul 291 din NCP, privind traficul de influenţă, care spune aşa:

”Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.” Pe scurt, ”alte foloase” ”pentru altul” de către o persoană care are ”influenţă” asupra unui funcţionar public şi unde promite că va ”urgenta” îndeplinirea unui”act” ce intră în etsetera.

Spune Florin Cîţu, într-o senină declaraţie după catastrofa de la Petromidia, ”Mă bucur că, în urma intervenţiei mele, cele două persoane, care în prezent sunt internate la Spitalul Floreasca, vor fi transferate în străinătate. ”, spune psihiatrul.