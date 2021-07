Sebastian Burduja este de părere că decizia luată de Clotilde Armand privind proiectul de sprijin pentru copiii cu sindromul down este doar o răzbunare. De menționat este faptul că centrul pentru copiii cu Sindrom Down urma să fie construit lângă Piaţa Victoriei, pe un teren care aparține Bisericii Mavrogheni.

În acest context, liberalul a explicat că proiectul are toate avizele, însă nu a fost adoptat deoarece liberalii nu au votat un alt proiect promovat de edilul Sectorului 1.

El a subliniat faptul că ceea ce a făcut edilul este ”o ticăloșie greu de imaginat”, cerând astfel public ca Clotilde Armand să își ceară scuze și să revină din nou asupra deciziei.

„Se vede şi în înregistrarea şedinţei Consiliului Local de vineri. În momentul în care nu i-au trecut amendamentele şi proiecte de rectificare bugetară, dânsa a solicitat retragerea acestui proiect pentru copiii cu sindrom Down şi autism.

Este de o ticăloşie greu de imaginat şi am cerut public să-şi ceară scuze şi să revină asupra acestei decizii”, a declarat Sebastian Burduja, liderul filialei PNL din Sectorul 1, la România TV.

Totodată, liberalul a precizat că proiectul pentru sprjinirea copiilor cu Sindromul Down va fi inclus pe următoarea ordine de zi a Consiliului Local Sector 1.

„Cu toate sinceritatea, am îndurat foarte mult în ultimele luni. Am considerat că lucrurile trebuie tranşate în privat. Situaţia se degradează. Nu-şi poate bate joc de acest centru, de aceşti părinţi, de aceşti copii”, a mai precizat Burduja.

Câți bani implică proiectul refuzat de Clotilde Armand

În ceea ce privește sumele necesare pentru înființarea centrului, Sebastian Burduja susține că acestea se ridică „undeva la 900.000 de euro, ceea ce pentru Primăria Sectorului 1 e o sumă rezonabilă.”

„Valoarea totală este de trei milioane de euro, dar pe mai mulţi ani. E un teren al parohiei Mavrogheni. Doar terenul face un milion de euro. Au strâns şi 100.000 de euro din faptele bune ale credincioşilor de acolo”, a mai spus liderul liberal.

De menționat este faptul că, Sebastian Burduja a mai vorbit despre acest subiect și într-o postare pe pagina personală de socializare. Acesta susținea că nu înțelege decizia luată de edilul Sectorului 1, subliind faptul că acest lucru reprezintă ”un dispreț total față de niște copilași nevinovați”.

În același timp, liberalul a mai adăugat că în ciuda avizelor, ce a făcut Clotilde armand ”depășește orice limite ale bunului simț”.

„PÂNĂ AICI. AJUNGE!

Zilele trecute s-a întâmplat ceva efectiv de neimaginat la Primaria Sectorului 1: primarul Armand Clotilde a blocat proiectul primului centru integrat pentru copii cu Sindrom Down din România. Da, ati citit bine, chiar daca pare absurd si ireal. A făcut asta din răzbunare față de PNL, în dispreț total fața de niște copilași nevinovați, care ar trebui lăsați deoparte de orice joc politic murdar.

Pe scurt, povestea acestui proiect este povestea unor oameni minunati, care s-au luptat ani de zile pentru a da copiilor cu Sindrom Down șansa recuperării si integrarii in societate. Un centru integrat pentru acești copii nu exista nicăieri in țara, in România anului 2021. O mâna de oameni cu frica de Dumnezeu, părinți si oameni cu inima mare au hotarat sa facă acest Centru in sectorul 1, lângă Piața Victoriei, pe un teren care aparține de Biserica Mavrogheni. PNL a răspuns apelului lor si, cu prilejul adoptării bugetului, a introdus un amendament – votat in unanimitate – pentru sustinerea acestei investiții. Acesta ar fi trebuit urmat de un protocol, pentru ca investiția sa poată începe efectiv (are toate avizele).

Ce a urmat depășește orice imaginație si orice limite ale bunului simt. Inițiatorii proiectului au fost amânați si purtați cu vorba timp de luni de zile. Intr-un final, primarul sectorului 1 a acceptat introducerea acestui punct pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local de vineri, 2 iulie”, scris liberalul pe Facebook.

Clotilde Armand trebuie să își ceară scuze

El a solicitat totodată edilului să își ceară scuze în public, pentru că nu a adus niciun fel de explicație în fața copiilor sau părinților care locuiesc în Sectorul 1.

„Dar asta nu e tot. Pentru ca nu a reusit sa-și impună un proiect de rectificare bugetara (făcut pe genunchi, fără nicio consultare), primarul Armand Clotilde s-a răzbunat și a cerut retragerea proiectului legat de Centrul Down de pe ordinea de zi. Totul este înregistrat, iar înregistrarea e (deocamdată) disponibilă pe site-ul primăriei sectorului 1. Priviți și va minunati cum se răzbuna un primar ales pe copiii cu Sindrom Down. Fără nicio justificare, fără nicio explicație. Cum este posibil așa ceva??!!

Solicit public acestui primar sa își ceara scuze in fata acestor copii, a părinților lor și a tuturor cetatenilor sectorului 1! RUȘINE! Am înțeles ca politica se face dupa mintea unora doar cu scandal și răzbunări, dar totul are o limita. Iar administrația are nevoie de proiecte care sa rezolve nevoile oamenilor.

Ca urmare a acestui comportament abuziv a primarului in funcție, viceprimarul liberal Ramona Porumb și colegii mei din consiliul local au depus astăzi un proiect de HCL pentru rezolvarea urgentă a situației. Ne vom lupta pana la capăt pentru dreptul copiilor cu Sindrom Down sa aibă acces la servicii integrate și de calitate.

Un ultim mesaj pentru primarul in funcție de la sectorul 1: linia roșie a fost depașită”, a scris Sebastian Burduja, pe pagina sa de Facebook.