Alexandru Arșinel, umilit de Nicușor Dan. Ce i-a făcut primarul general al Capitalei: S-a purtat urât

Alexandru Arșinel se simte umilit de către primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, după ce acesta nu i-a mai prelungit contractul pentru funcția de consilier artistic în cadrul Teatrului Constantin Tănase.

Cunoscutul actor spune că edilul Capitalei nu i-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut.

„Nu m-a deranjat niciodată frigul, dar nu am o stare bună, o încărcătură fizică suficient de robustă să-mi permit mișcare prea multă… Nu prea am putere. Nu am mai fost lăsat la teatru… Nu mi s-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut, de către primarul actual. Pot să joc… Am rămas colaborator al Teatrului Constantin Tănase. Prin rotație, ne vine rândul mai greu.

Când am renunțat la conducerea teatrului, mi s-a propus un post de consilier artistic și urma să intru pe acest post. De jucat, joc o dată sau de două ori pe lună, nu pot să zic că mi-a interzis să joc, dar e pe aproape! S-a purtat urât! După 60 de ani de carieră și tot ce am făcut eu pentru teatru… Niciun du-te-ncolo… foarte urât”, spune Alexandru Arșinel pentru click.ro.

Actorul a mai spus că speră că vor exista schimbări, subliniind că mai mulți colegi de-ai lui au o părere negativă despre primarul general Nicușor Dan.

”Nu vreau să mă laud, dar eu am reparat… Noi tot sperăm, ori vine vreo schimbare, ori își revine el. Părerile despre el sunt de la mai multă lume cam la fel, nu doar de la mine. Vasile Murariu a rămas în locul meu pe post la conducerea teatrului. Este un om gospodar, să vedem cât o să reziste!”, a declarat Alexandru Arșinel.

Actorul se recuperează greu după operație

Acum două luni, Alexandru Arșinel a fost operat pe inimă, însă continuă să aibă probleme de sănătate. El spune că are stări de amețeală și dureri de cap.

”Am fost la spital la Monza la control, după operația la inimă. Nu am o stare bună. Îmi mai vin niște valuri în cap, în creier, cu toate că sunt bine! Nu pot să mă plâng! Mă mișc destul de greu, trag de mine. Mai ies din casă pentru spectacolul pe care-l am, dar e foarte greu să-i mulțumești pe toți. În sală sunt 30 de persoane… în condițiile acestea cu pandemia, iar activitatea teatrului se desfășoară și cu ajutorul colaboratorilor, balerini, artiști.. ne-au tăiat la jumătate… iar acum Nae mă mai are și pe mine pe cap! Firea ne-a ajutat foarte mult, a ajutat arta, în general, teatrele le-a sprijinit…”, spune el pentru sursa anterior citată.